عريضة تطالب قادة العمل الصحي الأميركي بالتحرك لوقف قصف المرافق الصحية في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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واشنطن / PNN – وقع آلاف النشطاء على عريضة الكترونية تطالب قادة الرعاية الصحية الأميركية، والأطباء والعاملين في القطاع الصحي، وصناع السياسات، لإدانة الهجمات الإسرائيلية الوحشية على المرافق الصحية في قطاع غزة،
ووقف قصف
المستشفيات، ومهاجمة العاملين في مجال الرعاية الصحية، وحماية هذه الأماكن بموجب القانون الدولي.
وطالبوا بوقف إطلاق النار الفوري والحظر الكامل على نقل الأسلحة لدولة الاحتلال، وسحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في الجرائم الإسرائيلية.
وأرسلوا رسائل عبر البريد الإلكتروني إلى رؤساء الجمعيات الطبية، والرؤساء التنفيذيين للمستشفيات وقادة الرعاية الصحية، لاتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الصحي الفلسطيني، ودعوة إلى الكونجرس بشقيه الشيوخ والنواب إلى اتخاذ إجراءات سريعة لوقف تدمير المستشفيات وحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى.
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