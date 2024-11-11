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عريضة تطالب قادة العمل الصحي الأميركي بالتحرك لوقف قصف المرافق الصحية في غزة

11/11/2024 4:19:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن / PNN – وقع آلاف النشطاء على عريضة الكترونية تطالب قادة الرعاية الصحية الأميركية، والأطباء والعاملين في القطاع الصحي، وصناع السياسات، لإدانة الهجمات الإسرائيلية الوحشية على المرافق الصحية في قطاع غزة،
ووقف قصف المستشفيات، ومهاجمة العاملين في مجال الرعاية الصحية، وحماية هذه الأماكن بموجب القانون الدولي.

وطالبوا بوقف إطلاق النار الفوري والحظر الكامل على نقل الأسلحة لدولة الاحتلال، وسحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في الجرائم الإسرائيلية.

وأرسلوا رسائل عبر البريد الإلكتروني إلى رؤساء الجمعيات الطبية، والرؤساء التنفيذيين للمستشفيات وقادة الرعاية الصحية، لاتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الصحي الفلسطيني، ودعوة إلى الكونجرس بشقيه الشيوخ والنواب إلى اتخاذ إجراءات سريعة لوقف تدمير المستشفيات وحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى.

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