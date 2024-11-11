في اليوم الـــ 402 من الحرب على غزة : شهداء وجرحى بقصف خيام النازحين وسط غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN - استشهد عدد من النازحين وأصيب آخرون، صباح
اليوم ، باستهداف طيران
الاحتلال الحربي لخيام النازحين ومنازل المواطنين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية، إن شهداء وجرحى ارتقوا بقصف طيران الاحتلال الحربي خيمة نازحين في أرض أبو سليم الغربية، جنوب مدرسة السوارحة، غرب النصيرات، في وسط قطاع غزة.
وذكرت المصادر أن نازحين استشهدا وأصيب آخران في قصف إسرائيلي بالطيران الحربي لخيمة نازحين غربي النصيرات، وسط القطاع.
ويواصل الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ 401 على التوالي، وسط استمرار ارتكاب مجازر مروعة بمختلف مناطق القطاع، وفرض حصار مطبق على شمال غزة للشهر الـ 2 تواليا.
وفجر اليوم، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة بقصفه منزلًا عن رؤوس ساكنيه في جباليا البلد شمال قطاع غزة؛ ما أدى لارتقاء وجرح وفقدان العشرات.
وأفادت مصادر محلية، بأنّ 36 مواطنا استشهدوا؛ بينهم 13 طفلًا ومجموعة من النساء، بعد قصف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة علوش في شارع غزة القديم بجباليا البلد.
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