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في اليوم الـــ 402 من الحرب على غزة : شهداء وجرحى بقصف خيام النازحين وسط غزة

11/11/2024 4:19:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - استشهد عدد من النازحين وأصيب آخرون، صباح
اليوم ، باستهداف طيران الاحتلال الحربي لخيام النازحين ومنازل المواطنين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن شهداء وجرحى ارتقوا بقصف طيران الاحتلال الحربي خيمة نازحين في أرض أبو سليم الغربية، جنوب مدرسة السوارحة، غرب النصيرات، في وسط قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن نازحين استشهدا وأصيب آخران في قصف إسرائيلي بالطيران الحربي لخيمة نازحين غربي النصيرات، وسط القطاع.

ويواصل الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ 401 على التوالي، وسط استمرار ارتكاب مجازر مروعة بمختلف مناطق القطاع، وفرض حصار مطبق على شمال غزة للشهر الـ 2 تواليا.

وفجر اليوم، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة بقصفه منزلًا عن رؤوس ساكنيه في جباليا البلد شمال قطاع غزة؛ ما أدى لارتقاء وجرح وفقدان العشرات.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ 36 مواطنا استشهدوا؛ بينهم 13 طفلًا ومجموعة من النساء، بعد قصف طيران الاحتلال منزلًا لعائلة علوش في شارع غزة القديم بجباليا البلد.

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