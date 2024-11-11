Tuesday, 12 November 2024 09:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأونروا: نحو 6% فقط من الاحتياجات اليومية للفلسطينيين تدخل قطاع غزة

11/11/2024 4:19:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك / PNN - قال مفوض وكالة "الأونروا"، فيليب لازاريني،أمس
إن "المساعدات تدخل إلى قطاع غزة بمتوسط يزيد قليلاً عن 30 شاحنة يوميًا بما يمثل نحو 6% فقط من الاحتياجات اليومية للفلسطينيين في القطاع".

وفي تعليقٍ له على تعمد "جيش" الاحتلال منع إدخال المساعدات والطعام إلى القطاع، تابع لازاريني، أنّ "إسرائيل" استخدمت الجوع سلاحاً، إذ يُحرم الناس في غزة من الأساسيات بما في ذلك الطعام للبقاء على قيد الحياة.

وأعلن الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، السبت، عن وفاة عشرات الأسر جراء الجوع في شمال غزة.

وقال بصل: "الاحتلال يتعمد هدم المنازل على قاطنيها ويمنعنا من الوصول إلى الضحايا لإنقاذهم في شمال القطاع".

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، أن جيش الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 51 شهيداً و164 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
كما أنّه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم"، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وشدّد المدير العام لوزارة الصحة في غزة، منير البرش، في تصريح صحفي على أن الاحتلال يستهدف الوجود الفلسطيني في غزة ويقتل حتى الأطفال الخدج، مشيراً إلى أن هدف هذه المجازر هو تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأضاف البرش، قائلاً: "نستقبل إصابات قاتلة جراء القصف ونعجز عن إنقاذها لانعدام الإمكانيات".

وفي آخر تحديث لوزارة الصحة في غزّة، بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي 43,603 شهيد و102,929 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

MENAFN11112024000205011050ID1108871212

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث