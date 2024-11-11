أبل تكشف عن أجهزة جديدة تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
) قدمت شركة آبل نسخة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من نظام التشغيل IOS
18.2 لأجهزتها الذكية، والتي تحتوي على مجموعة من الأدوات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تشمل هذه الأدوات تطبيق "Genmoji" لإنشاء الإيموجي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطبيق "Image Playground" لمعالجة الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دمج منصة الدردشة الذكية "Chat GPT" مع المساعد الشخصي الذكي "Siri". كما تم إدخال محرك بحث مرئي يستخدم كاميرا آيفون 1، وكل هذه الأدوات جزء من مجموعة أداة الذكاء الاصطناعي التي تعرف باسم Apple Intelligence.
ووفقًا للتقارير، فإن هذه الميزات الجديدة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال جعل "Siri" أكثر ذكاءً، وتحسين عمليات الكتابة ومراجعة النصوص داخل التطبيقات المختلفة، وتمكين المستخدمين من إنشاء الصور. تم تصميم هذه الميزات لجعل الأجهزة الذكية أكثر بديهية ومساعدة، مع تلبية احتياجات المستخدمين الحديثة. تركّز آبل على دمج الذكاء الاصطناعي بشكل سلس في المهام اليومية، مما يعزز الإنتاجية والإبداع.
من المتوقع أن يستفيد المطورون المستقلون أيضًا من ميزات Apple Intelligence في تطبيقاتهم الخاصة. قد يؤدي هذا التطور إلى توسيع كبير في نظام Apple Intelligence البيئي، مما يسمح للمطورين من الطرف الثالث بإنشاء تطبيقات أكثر قوة وتخصيصًا تستفيد بالكامل من إمكانيات الذكاء الاصطناعي. ويفتح هذا الأمر آفاقًا جديدة للابتكار عبر مجموعة واسعة من فئات التطبيقات.
في يونيو، أعلنت شركة آبل في مؤتمر مطوري آبل أن تقنيتها للذكاء الاصطناعي ستكون متاحة في البداية لأنواع معينة من التطبيقات، بما في ذلك الكتب، ومتصفحات الإنترنت، والكاميرات، وقارئات المستندات، وأدوات إدارة الملفات، والصحف، والبريد الإلكتروني، وتطبيقات الصور، والعروض التقديمية، وجداول البيانات، ومعالجات النصوص. ويُعد هذا الإصدار المستهدف بداية لإدماج أوسع للذكاء الاصطناعي في النظام البيئي لآبل.
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