كوريا الجنوبية تدعو إلى إجراء نقاشات للتحضير لعودة ترامب إلى الرئاسة الأمريكية

(MENAFN
) دعا الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول يوم الأحد إلى إجراء محادثات بين الحكومة والصناعة للتحضير لاحتمال عودة دونالد ترامب
إلى رئاسة الولايات المتحدة. جاء هذا الإعلان بعد اجتماع طارئ مع مستشاريه الاقتصاديين والأمنيين. وأكد يون أهمية إجراء مشاورات في مجالات المال والتجارة والصناعة لضمان استعداد كوريا الجنوبية لأي تغييرات في السياسات الأمريكية تحت إدارة ترامب المحتملة.
تلت تصريحات يون مكالمة هاتفية جرت في وقت سابق من الأسبوع مع الرئيس المنتخب ترامب، حيث اتفق الزعيمان على لقاء قريب. أكد يون أن اللقاء سيحدث "قريبًا"، معربًا عن ثقته في أن يتم اللقاء بحلول نهاية العام. جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في سيول، مما يبرز أهمية الحوار المباشر بين الزعيمين.
جاءت المكالمة الهاتفية بين يون وترامب بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث حقق ترامب فوزًا ساحقًا على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس. فاز ترامب بـ 292 صوتًا في المجمع الانتخابي مقارنةً بـ 226 صوتًا لهاريس، مما عزز موقعه كمرشح جمهوري للرئاسة.
في ضوء الانتقال المقبل للقيادة في الولايات المتحدة، يعكس دعوة يون لإجراء مشاورات بين الحكومة والصناعة موقف كوريا الجنوبية الاستباقي في تعزيز علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع الولايات المتحدة. لقد أثار احتمال عودة ترامب إلى الحكم القلق والفرص بالنسبة لكوريا الجنوبية، مما دفع إلى مناقشات حول أفضل السبل للتعامل مع المشهد السياسي المتطور.
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