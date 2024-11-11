رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يوافق على تصعيد الأنشطة العسكرية في جنوب لبنان

(MENAFN
) وافق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرزي هاليفي على تصعيد الأنشطة العسكرية في جنوب لبنان، عقب اعتماد استراتيجيات جديدة من قبل القيادة الشمالية, تهدف هذه العملية إلى تعزيز الوجود العسكري الإسرائيلي في المناطق التي تشهد نشاطًا مكثفًا لحزب الله، مع نشر آلاف الجنود من الجيش النظامي والاحتياط, الهدف من العملية هو تعزيز موقع إسرائيل في المنطقة واستهداف المزيد من مواقع حزب الله.
كما أشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن عودة المستوطنين إلى شمال إسرائيل لا تزال غير مرجحة بسبب المخاطر الأمنية المستمرة، بما في ذلك الهجمات المحتملة على البلدات الحدودية, وبينما تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية، فإنها تستكشف أيضًا إمكانية التوصل إلى هدنة مؤقتة مع حزب الله، جزئياً لتجنب قرار من مجلس الأمن الدولي قد يفرض قيودًا على الأنشطة العسكرية الإسرائيلية.
كذلك سافر وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر مؤخرًا إلى موسكو لإجراء محادثات سرية حول الهدنة، حيث تلعب روسيا دورًا حيويًا في جهود استقرار لبنان ومنع حزب الله من إعادة تسليح نفسه.
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