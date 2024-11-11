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الطقس: انخفاض على درجات الحرارة ويتوقع سقوط أمطار متفرقة

11/11/2024 2:11:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN/ توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها بحوالي درجتين مئويتين، ويتوقع سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً، وفي ساعات المساء تكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفًا فوق معظم المناطق من البلاد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولطيفًا فوق معظم المناطق من البلاد، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بقليل، وتكون الرياح شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

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