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المالية: رواتب الموظفين اليوم بنسبة لا تقل عن 70%

11/11/2024 2:11:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN/ أعلنت وزارة المالية أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيلول 2024، هو اليوم الاثنين، بنسبة لا تقل عن 70% وبحد أدناه 3500 شيقل.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 70% من الموظفين راتبهم كاملا، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3500 شيقل.

وأكدت المالية أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.

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