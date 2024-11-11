المالية: رواتب الموظفين اليوم بنسبة لا تقل عن 70%

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN/ أعلنت وزارة المالية أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيلول 2024، هو اليوم الاثنين، بنسبة لا تقل عن 70% وبحد أدناه 3500 شيقل.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 70% من الموظفين راتبهم كاملا، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3500 شيقل.
وأكدت المالية أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.
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