مهرجان البحرين المسرحي يختتم دورته الثالثة بتكريم المواهب والأعمال المسرحية المتميزة

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- Akhbar Al Khaleej) اختتمت مساء اليوم فعاليات مهرجان البحرين المسرحي الثالث، بحضور الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، رئيس المجلس الوطني للفنون، وعدد كبير من الفنانين والمبدعين والجمهور.
وفي تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا)، عبّر رئيس المجلس الوطني للفنون عن سعادته بالمشاركة في ختام هذا الحدث الثقافي والفني المميز، مؤكدًا على أهمية المسرح باعتباره "أبو الفنون" ودوره في تجسيد الواقع الثقافي والاجتماعي للمجتمعات.
وأشاد الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة بالدور الرائد الذي يلعبه المسرح البحريني في إثراء الثقافة المحلية، آملًا استمرار هذا التقليد الثقافي وتوسيع نطاق المشاركة ليشمل فرقًا دولية، مما يسهم في تعزيز مكانة البحرين كمركز ثقافي في المنطقة.
وخلال الحفل، ألقى رئيس المهرجان الفنان محمد الصفار كلمة أشار فيها إلى دور المهرجان في إثراء المشهد الثقافي البحريني وأهميته كمنصة للفنانين المحليين لعرض أعمالهم وتقديم إبداعاتهم، وخصّ الصفار جزءًا من كلمته لتكريم ذكرى الفنان الراحل سعد الجزاف، الذي أُطلقت اسم الدورة الحالية تخليدًا لذكراه وتقديرًا لإسهاماته في مسيرة المسرح البحريني.
وقد شهد الحفل تكريم الفائزين بعدد من الجوائز التي تضمنت أبرز الأعمال المسرحية والمواهب الفردية، تقديرًا لجهودهم وإبداعهم.
فقد فاز بجائزة مؤسسة راشد بن خليفة آل خليفة لأفضل عرض مسرحي لمسرحية "قراءة بيضاء" لمسرح أوال، وبجائزة أفضل مخرج الفنان علي مرهون، وجائزة الدراماتورج للفنان جمعان الرويعي، وجائزة أفضل سينوغرافيا لمسرح البيادر عن مسرحية "ينانوة أسامة"، وجائزة أفضل تأليف موسيقي ومؤثرات صوتية للفنان عبدالرحمن العطاوي.
وحصل الفنان عمر السعيدي من مسرح الصواري على جائزة أفضل ممثل دور أول، بينما تقاسم الفنان حسان العطاوي من مسرح أوال والفنان كامل البوسعيدي من مسرح الصواري جائزة أفضل ممثل دور ثانٍ، وفازت الفنانة عالية إبراهيم من مسرح الصواري بجائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ. كما مُنحت جائزة الأداء الجماعي المتميز لمسرح الصواري.
وقدمت اللجنة المنظمة جوائز خاصة، حيث حصل الأستاذ علي باقر على جائزة أفضل جهد إعلامي، والفنان حمد عتيج على جائزة أفضل إدارة إنتاج، وتم تكريم أعضاء لجنة التحكيم الذين بذلوا جهودًا مميزة في تقييم الأعمال المشاركة، وهم الأستاذة زهرة المنصور، والأستاذ الفنان جمال غيلان، والأستاذ نضال العطاوي، والأستاذ حسين الحليبي.
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