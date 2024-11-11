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مهرجان البحرين المسرحي يختتم دورته الثالثة بتكريم المواهب والأعمال المسرحية المتميزة

11/11/2024 2:08:24 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتمت مساء اليوم فعاليات مهرجان البحرين المسرحي الثالث، بحضور الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، رئيس المجلس الوطني للفنون، وعدد كبير من الفنانين والمبدعين والجمهور.
وفي تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا)، عبّر رئيس المجلس الوطني للفنون عن سعادته بالمشاركة في ختام هذا الحدث الثقافي والفني المميز، مؤكدًا على أهمية المسرح باعتباره "أبو الفنون" ودوره في تجسيد الواقع الثقافي والاجتماعي للمجتمعات.
وأشاد الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة بالدور الرائد الذي يلعبه المسرح البحريني في إثراء الثقافة المحلية، آملًا استمرار هذا التقليد الثقافي وتوسيع نطاق المشاركة ليشمل فرقًا دولية، مما يسهم في تعزيز مكانة البحرين كمركز ثقافي في المنطقة.
وخلال الحفل، ألقى رئيس المهرجان الفنان محمد الصفار كلمة أشار فيها إلى دور المهرجان في إثراء المشهد الثقافي البحريني وأهميته كمنصة للفنانين المحليين لعرض أعمالهم وتقديم إبداعاتهم، وخصّ الصفار جزءًا من كلمته لتكريم ذكرى الفنان الراحل سعد الجزاف، الذي أُطلقت اسم الدورة الحالية تخليدًا لذكراه وتقديرًا لإسهاماته في مسيرة المسرح البحريني.
وقد شهد الحفل تكريم الفائزين بعدد من الجوائز التي تضمنت أبرز الأعمال المسرحية والمواهب الفردية، تقديرًا لجهودهم وإبداعهم.
فقد فاز بجائزة مؤسسة راشد بن خليفة آل خليفة لأفضل عرض مسرحي لمسرحية "قراءة بيضاء" لمسرح أوال، وبجائزة أفضل مخرج الفنان علي مرهون، وجائزة الدراماتورج للفنان جمعان الرويعي، وجائزة أفضل سينوغرافيا لمسرح البيادر عن مسرحية "ينانوة أسامة"، وجائزة أفضل تأليف موسيقي ومؤثرات صوتية للفنان عبدالرحمن العطاوي.
وحصل الفنان عمر السعيدي من مسرح الصواري على جائزة أفضل ممثل دور أول، بينما تقاسم الفنان حسان العطاوي من مسرح أوال والفنان كامل البوسعيدي من مسرح الصواري جائزة أفضل ممثل دور ثانٍ، وفازت الفنانة عالية إبراهيم من مسرح الصواري بجائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ. كما مُنحت جائزة الأداء الجماعي المتميز لمسرح الصواري.
وقدمت اللجنة المنظمة جوائز خاصة، حيث حصل الأستاذ علي باقر على جائزة أفضل جهد إعلامي، والفنان حمد عتيج على جائزة أفضل إدارة إنتاج، وتم تكريم أعضاء لجنة التحكيم الذين بذلوا جهودًا مميزة في تقييم الأعمال المشاركة، وهم الأستاذة زهرة المنصور، والأستاذ الفنان جمال غيلان، والأستاذ نضال العطاوي، والأستاذ حسين الحليبي.

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