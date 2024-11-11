بتكليف من جلالة الملك المعظم ..نائب رئيس مجلس الوزراء يتوجه اليوم إلى المملكة العربية السعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم، وتلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها جلالته من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية، يغادرالشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البلاد اليوم، الإثنين، متوجهًا إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مترئسًا وفد مملكة البحرين في أعمال القمة.
ويرافقه وفد رسمي يضم نواف بن محمد المعاودة، وزير
العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وعددٌ من كبار المسؤولين.
MENAFN11112024000055011008ID1108870921
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.