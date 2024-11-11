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بتكليف من جلالة الملك المعظم ..نائب رئيس مجلس الوزراء يتوجه اليوم إلى المملكة العربية السعودية

11/11/2024 2:08:22 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها جلالته من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمة العربية والإسلامية غير العادية، يغادرالشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البلاد اليوم، الإثنين، متوجهًا إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مترئسًا وفد مملكة البحرين في أعمال القمة.
ويرافقه وفد رسمي يضم نواف بن محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وعددٌ من كبار المسؤولين.

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