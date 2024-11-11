جي تور تنظم أول زيارة عالمية للصحفيين وممثلي المستخدمين إلى مصنع فوزهو الذكي

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فوزهو، الصين - (ARAB NEWSWIRE)
مع استمرار توسع جي تور أوتو عالميًا، عززت التصنيع الذكي جودتها وأدائها على المستوى العالمي. وفخورة بمصنعها "المصنع المظلم"، دعت جي تور مؤخرًا 300 صحفي دولي ومالكي سيارات إلى فوزهو، حيث قدمت لهم فرصة زيارة المصنع لمعرفة كيف يمكن للتصنيع على مستوى عالمي تمكين إنتاج سيارات ذكية ومتقدمة ومرقمنة للعملاء حول العالم.
**جولة في مصنع
جي تور في فوزهو**
مصنع فوزهو، العمود الفقري للتميز في التصنيع العالمي لجي تور
كقوة ناشئة في صناعة السيارات العالمية، تدير جي تور منصة التصنيع الذكي ونظام مراقبة الجودة. ويعد مصنع فوزهو من الركائز الأساسية لتصنيع جي تور أوتو، حيث يضم عملية تصنيع كاملة للسيارات تشمل التشكيل، اللحام، الطلاء والتجميع. مع طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 200,000 وحدة، يخطط المصنع لزيادة إنتاجه ليصل إلى 400,000 وحدة سنويًا بعد التوسع في المرحلة الثانية.
يتمتع مصنع فوزهو بنظام تصنيع متطور، يضمن ليس فقط وتيرة تصنيع تبلغ 100 ثانية لكل سيارة في المتوسط، بل يلبي أيضًا الطلب على التصنيع المرن لإنتاج طرز متعددة، أي أربعة طرز على منصتين، مما يمكّن مصنع جي تور في فوزهو من تعديل تركيزه بناءً على التغيرات في طلب العملاء.
**مزيد من السيارات الأكثر مبيعًا ستخرج من خط إنتاج مصنع فوزهو**
يعمل مصنع جي تور في فوزهو حاليًا بكامل طاقته لإنتاج جي تور T2، التي تم إطلاقها رسميًا في دبي، الإمارات العربية المتحدة في يناير 2024. ومنذ ذلك الحين، أصبحت سيارة الدفع الرباعي الخفيفة هذه من أكثر السيارات مبيعًا واحتلت المراكز الأولى في مبيعات الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية. السيارة، المعروفة باسم "ترافيلر" في الصين، حققت مبيعات ضخمة منذ إطلاقها. ففي ديسمبر 2023، تم بيع 13,224 وحدة، متفوقة على 10,000 وحدة لمدة شهرين متتاليين. في عامها الأول في السوق، تجاوزت المبيعات التراكمية 200,000 وحدة، مما جعلها السيارة الأكثر مبيعًا في فئة سيارات الدفع الرباعي الخفيفة في الصين.
في العامين المقبلين، ستطلق جي تور ثمانية منتجات جديدة، تغطي سلسلة سيارات الدفع الرباعي الحضرية، سلسلة سيارات الدفع الرباعي المخصصة للطرق الوعرة، وسلسلة الشاحنات البيك أب. اعتبارًا من عام 2024، ستقوم جي تور تدريجيًا بإدخال المنتجات الهجينة إلى الأسواق الدولية وتسعى لتصبح العلامة التجارية الرائدة في قطاع سيارات الدفع الرباعي الهجينة الكهربائية. بحلول عام 2030، تخطط جي تور لبناء 19 مصنعًا من مصانع KD في الخارج لتلبية احتياجات أكثر من 80 سوقًا حول العالم.
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