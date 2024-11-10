أمين منظمة التعاون الإسلامي: القمة العربية الإسلامية ضرورة لمواجهة جرائم وتصعيد الاحتلال الاسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 10 - 11 (كونا) -- أكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين طه اليوم الأحد أهمية انعقاد القمة العربية الإسلامية في ظل التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي يشمل الحصار والتدمير والتهجير.
وحذر الأمين العام خلال كلمته في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية غير العادية من العواقب الوخيمة لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مشددا على دورها الحيوي في توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وكونها شاهدا على التزام المجتمع الدولي ومسؤوليته تجاه قضيتهم.
وأكد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته يشكل تهديدا للسلم والاستقرار الإقليمي.
ودعا الأمين العام إلى ضرورة مضاعفة الجهود الدولية والفردية لايقاف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومنع الاحتلال من توسيع دائرة الحرب وزعزعة استقرار المنطقة كما طالب بدعم تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية حول عدم شرعية الاحتلال وتسريع تحقيق حل الدولتين. (النهاية)
خ ن ش / م م ج
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