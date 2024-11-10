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أمين منظمة التعاون الإسلامي: القمة العربية الإسلامية ضرورة لمواجهة جرائم وتصعيد الاحتلال الاسرائيلي

11/10/2024 11:38:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 10 - 11 (كونا) -- أكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين طه اليوم الأحد أهمية انعقاد القمة العربية الإسلامية في ظل التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي يشمل الحصار والتدمير والتهجير.

وحذر الأمين العام خلال كلمته في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية غير العادية من العواقب الوخيمة لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مشددا على دورها الحيوي في توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وكونها شاهدا على التزام المجتمع الدولي ومسؤوليته تجاه قضيتهم.

وأكد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته يشكل تهديدا للسلم والاستقرار الإقليمي.

ودعا الأمين العام إلى ضرورة مضاعفة الجهود الدولية والفردية لايقاف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومنع الاحتلال من توسيع دائرة الحرب وزعزعة استقرار المنطقة كما طالب بدعم تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية حول عدم شرعية الاحتلال وتسريع تحقيق حل الدولتين. (النهاية)
خ ن ش / م م ج

MENAFN10112024000071011013ID1108870754

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