رئيسا أركان السعودية وإيران يبحثان تعزيز التعاون العسكري والأمني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 10 - 11 (كونا) -- بحث رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق الأول الركن فياض الرويلي ورئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية اللواء محمد باقري اليوم الأحد فرص تطوير العلاقات الثنائية في المجال العسكري والدفاعي بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وذكرت وزارة الدفاع السعودية في بيان أن اللقاء جاء خلال زيارة رئيس هيئة الأركان العامة السعودي إلى طهران في إطار اتفاق بكين الذي يهدف إلى التقارب ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة.
كما التقى الرويلي مساعد رئيس هيئة الأركان لشؤون الاستخبارات والأمن الإيراني اللواء غلام محرابي حيث جرى بحث الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)
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