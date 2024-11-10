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رئيسا أركان السعودية وإيران يبحثان تعزيز التعاون العسكري والأمني

11/10/2024 11:38:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 10 - 11 (كونا) -- بحث رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق الأول الركن فياض الرويلي ورئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية اللواء محمد باقري اليوم الأحد فرص تطوير العلاقات الثنائية في المجال العسكري والدفاعي بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وزارة الدفاع السعودية في بيان أن اللقاء جاء خلال زيارة رئيس هيئة الأركان العامة السعودي إلى طهران في إطار اتفاق بكين الذي يهدف إلى التقارب ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة.

كما التقى الرويلي مساعد رئيس هيئة الأركان لشؤون الاستخبارات والأمن الإيراني اللواء غلام محرابي حيث جرى بحث الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)
خ ن ش / ف ا س


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