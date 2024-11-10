((زين إيسبورتس)) تطلق مبادرة رائدة لدوري الرياضات الإلكترونية للجامعات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬زين‭ ‬إيسبورتس‭ (‬ Zain ‭ ‬ eSports ‭)‬،‭ ‬المنصة‭ ‬المبتكرة‭ ‬والأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬بمثابة‭ ‬مركز‭ ‬رائد‭ ‬لتطوير‭ ‬مجال‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬إطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬‮«‬دوري‭ ‬زين‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للجامعات‮»‬‭. ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬المبتكرة‭ ‬توفر‭ ‬منصة‭ ‬تنافسية‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للطلاب‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة،‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬نوفمبر‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬إشراك‭ ‬طلاب‭ ‬الجامعات‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬ألعاب‭ ‬منظمة‭ ‬ومثيرة‭ ‬للتنافس،‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬حدود‭ ‬الشاشة،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬رؤى‭ ‬تعليمية‭ ‬حول‭ ‬قيادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الناشئة‭.‬

فريق‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للجامعات‭ ‬سيقوم‭ ‬بزيارة‭ ‬مختلف‭ ‬الجامعات‭ ‬بشكل‭ ‬أسبوعي‭ ‬وستستضيف‭ ‬بطولات‭ ‬من‭ ‬الإثنين‭ ‬إلى‭ ‬الأربعاء‭. ‬حيث‭ ‬يتنافس‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬شهيرة‭ ‬مثل‭ ‬ eFootball ‭ ‬و Tekken ‭ ‬8‭ ‬و Rocket ‭ ‬ League ،‭ ‬للفوز‭ ‬بلقب‭ ‬بطل‭ ‬جامعتهم‭.‬

تلتزم‭ ‬زين‭ ‬إيسبورتس‭ ‬بإنشاء‭ ‬منظومة‭ ‬رياضات‭ ‬إلكترونية‭ ‬قوية‭ ‬داخل‭ ‬الوسط‭ ‬الجامعي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجامعات‭ ‬المحلية‭. ‬يهدف‭ ‬الدوري‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬منصة‭ ‬للطلاب‭ ‬لعرض‭ ‬مهاراتهم‭ ‬التنافسية،‭ ‬وتقديم‭ ‬رؤى‭ ‬قيمة‭ ‬حول‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬والتدريب‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬لتعزيز‭ ‬مجتمع‭ ‬حيوي‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬سيتمكن‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المعلومات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالبطولات‭ ‬والفعاليات‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬‮«‬زين‭ ‬ايسبورتس‮»‬،‭ ‬مما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬فهمهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الديناميكي‭.‬

ستقوم‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ Teal ‭ ‬ Flamingo ‭ ‬ Studios ‮»‬،‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬والإنتاج‭ ‬وإدارة‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بإدارة‭ ‬وتشغيل‭ ‬الدوري،‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراتها‭ ‬الواسعة‭ ‬وتاريخها‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الدوريات‭ ‬السابقة‭ ‬بنجاح‭.‬

وعلق‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لإدارة‭ ‬الاتصال‭ ‬وعلاقات‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بتدشين‭ ‬ورعاية‭ ‬مبادرة‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للجامعات،‭ ‬التي‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬زين‭ ‬المستمر‭ ‬بتشجيع‭ ‬الابتكار‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬وتؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الرقمي‭ ‬اليوم‭. ‬تعد‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬أولى‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬دعمت‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بإطلاق‭ ‬أول‭ ‬منشأة‭ ‬مخصصة‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬‮«‬زين‭ ‬ايسبورتس‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬إنها‭ ‬توفر‭ ‬للشباب‭ ‬فرصا‭ ‬للتواصل‭ ‬والمشاركة‭ ‬والتنافس‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭ ‬والدولي‭. ‬يعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬زين‭ ‬بالرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بتعزيز‭ ‬التجربة‭ ‬الرقمية‭ ‬للجميع،‭ ‬ونتطلع‭ ‬لرؤية‭ ‬كيف‭ ‬سيلهم‭ ‬هذا‭ ‬الدوري‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬‮»‬

وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭:‬ Teal ‭ ‬ Flamingo ‭ ‬ Studios ‭ ‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لإطلاق‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للجامعات،‭ ‬مما‭ ‬يمنح‭ ‬الطلاب‭ ‬الفرصة‭ ‬لعرض‭ ‬مهاراتهم‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬واكتساب‭ ‬نظرة‭ ‬على‭ ‬صناعة‭ ‬متنامية‭ ‬تتمتع‭ ‬بفرص‭ ‬وظيفية‭ ‬متعددة‭. ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬مجرد‭ ‬مصدر‭ ‬للمتعة‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬أيضاً‭ ‬ستجهز‭ ‬الطلاب‭ ‬لفرص‭ ‬مستقبلية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭.‬‮»‬

سيختتم‭ ‬الدوري‭ ‬بحدث‭ ‬نهائي‭ ‬مثير‭ ‬في‭ ‬‮«‬زين‭ ‬ايسبورتس‮»‬‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬ديسمبر،‭ ‬حيث‭ ‬سيتنافس‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلي‭ ‬الجامعات‭ ‬المشاركة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬البطولة‭ ‬النهائية‭.‬