((زين إيسبورتس)) تطلق مبادرة رائدة لدوري الرياضات الإلكترونية للجامعات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت زين إيسبورتس ( Zain eSports )، المنصة المبتكرة والأولى من نوعها بمثابة مركز رائد لتطوير مجال الرياضات الإلكترونية في البحرين، إطلاق النسخة الأولى من «دوري زين للرياضات الإلكترونية للجامعات». هذه المبادرة المبتكرة توفر منصة تنافسية للرياضات الإلكترونية للطلاب في جميع أنحاء المملكة، من 4 نوفمبر إلى 11 ديسمبر 2024. وتهدف هذه المبادرة إلى إشراك طلاب الجامعات في منصة ألعاب منظمة ومثيرة للتنافس، تمتد إلى ما هو أبعد من حدود الشاشة، حيث تقدم رؤى تعليمية حول قيادة الأعمال في صناعة الرياضات الإلكترونية الناشئة.
فريق دوري زين للرياضات الإلكترونية للجامعات سيقوم بزيارة مختلف الجامعات بشكل أسبوعي وستستضيف بطولات من الإثنين إلى الأربعاء. حيث يتنافس المشاركون في ألعاب شهيرة مثل eFootball و Tekken 8 و Rocket League ، للفوز بلقب بطل جامعتهم.
تلتزم زين إيسبورتس بإنشاء منظومة رياضات إلكترونية قوية داخل الوسط الجامعي بالتعاون مع الجامعات المحلية. يهدف الدوري إلى توفير منصة للطلاب لعرض مهاراتهم التنافسية، وتقديم رؤى قيمة حول فرص العمل والتدريب في صناعة الرياضات الإلكترونية، لتعزيز مجتمع حيوي من اللاعبين الشباب في المملكة. سيتمكن المشاركون في الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالبطولات والفعاليات المختلفة التي تستضيفها «زين ايسبورتس»، مما يزيد من فهمهم في هذا المجال الديناميكي.
ستقوم شركة « Teal Flamingo Studios »، المتخصصة في الإعلام والإنتاج وإدارة الفعاليات في مجال الرياضات الإلكترونية بإدارة وتشغيل الدوري، بالاستفادة من خبراتها الواسعة وتاريخها في إدارة الدوريات السابقة بنجاح.
وعلق الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال وعلاقات المستثمرين في زين البحرين قائلاً: «نحن فخورون بتدشين ورعاية مبادرة دوري زين للرياضات الإلكترونية للجامعات، التي تسلط الضوء على التزام زين المستمر بتشجيع الابتكار بين الشباب وتؤكد أهمية الرياضات الإلكترونية في العالم الرقمي اليوم. تعد زين البحرين من أولى الشركات التي دعمت الرياضات الإلكترونية بإطلاق أول منشأة مخصصة للرياضات الإلكترونية في المملكة، «زين ايسبورتس»، حيث إنها توفر للشباب فرصا للتواصل والمشاركة والتنافس على المستوى الوطني والدولي. يعكس اهتمام زين بالرياضات الإلكترونية التزام الشركة بتعزيز التجربة الرقمية للجميع، ونتطلع لرؤية كيف سيلهم هذا الدوري الجيل القادم من المواهب في البحرين.»
وقال الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، المدير العام لشركة: Teal Flamingo Studios نحن متحمسون لإطلاق دوري زين للرياضات الإلكترونية للجامعات، مما يمنح الطلاب الفرصة لعرض مهاراتهم في الألعاب واكتساب نظرة على صناعة متنامية تتمتع بفرص وظيفية متعددة. نعتقد أن هذه المبادرة لن تكون مجرد مصدر للمتعة فحسب، بل أيضاً ستجهز الطلاب لفرص مستقبلية في مجال الرياضات الإلكترونية.»
سيختتم الدوري بحدث نهائي مثير في «زين ايسبورتس» من 9 إلى 11 ديسمبر، حيث سيتنافس أفضل ممثلي الجامعات المشاركة للحصول على لقب البطولة النهائية.
MENAFN10112024000055011008ID1108870720
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.