Monday, 11 November 2024 09:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((زين إيسبورتس)) تطلق مبادرة رائدة لدوري الرياضات الإلكترونية للجامعات

11/10/2024 11:31:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬زين‭ ‬إيسبورتس‭ (‬ Zain ‭ ‬ eSports ‭)‬،‭ ‬المنصة‭ ‬المبتكرة‭ ‬والأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬بمثابة‭ ‬مركز‭ ‬رائد‭ ‬لتطوير‭ ‬مجال‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬إطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬‮«‬دوري‭ ‬زين‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للجامعات‮»‬‭. ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬المبتكرة‭ ‬توفر‭ ‬منصة‭ ‬تنافسية‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للطلاب‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة،‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬نوفمبر‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬إشراك‭ ‬طلاب‭ ‬الجامعات‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬ألعاب‭ ‬منظمة‭ ‬ومثيرة‭ ‬للتنافس،‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬حدود‭ ‬الشاشة،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬رؤى‭ ‬تعليمية‭ ‬حول‭ ‬قيادة‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الناشئة‭.‬

فريق‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للجامعات‭ ‬سيقوم‭ ‬بزيارة‭ ‬مختلف‭ ‬الجامعات‭ ‬بشكل‭ ‬أسبوعي‭ ‬وستستضيف‭ ‬بطولات‭ ‬من‭ ‬الإثنين‭ ‬إلى‭ ‬الأربعاء‭. ‬حيث‭ ‬يتنافس‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬شهيرة‭ ‬مثل‭ ‬ eFootball ‭ ‬و Tekken ‭ ‬8‭ ‬و Rocket ‭ ‬ League ،‭ ‬للفوز‭ ‬بلقب‭ ‬بطل‭ ‬جامعتهم‭.‬

تلتزم‭ ‬زين‭ ‬إيسبورتس‭ ‬بإنشاء‭ ‬منظومة‭ ‬رياضات‭ ‬إلكترونية‭ ‬قوية‭ ‬داخل‭ ‬الوسط‭ ‬الجامعي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجامعات‭ ‬المحلية‭. ‬يهدف‭ ‬الدوري‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬منصة‭ ‬للطلاب‭ ‬لعرض‭ ‬مهاراتهم‭ ‬التنافسية،‭ ‬وتقديم‭ ‬رؤى‭ ‬قيمة‭ ‬حول‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬والتدريب‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬لتعزيز‭ ‬مجتمع‭ ‬حيوي‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬سيتمكن‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المعلومات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالبطولات‭ ‬والفعاليات‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬‮«‬زين‭ ‬ايسبورتس‮»‬،‭ ‬مما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬فهمهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الديناميكي‭.‬

ستقوم‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ Teal ‭ ‬ Flamingo ‭ ‬ Studios ‮»‬،‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬والإنتاج‭ ‬وإدارة‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بإدارة‭ ‬وتشغيل‭ ‬الدوري،‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراتها‭ ‬الواسعة‭ ‬وتاريخها‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الدوريات‭ ‬السابقة‭ ‬بنجاح‭.‬

وعلق‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لإدارة‭ ‬الاتصال‭ ‬وعلاقات‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بتدشين‭ ‬ورعاية‭ ‬مبادرة‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للجامعات،‭ ‬التي‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬زين‭ ‬المستمر‭ ‬بتشجيع‭ ‬الابتكار‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬وتؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الرقمي‭ ‬اليوم‭. ‬تعد‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬أولى‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬دعمت‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بإطلاق‭ ‬أول‭ ‬منشأة‭ ‬مخصصة‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬‮«‬زين‭ ‬ايسبورتس‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬إنها‭ ‬توفر‭ ‬للشباب‭ ‬فرصا‭ ‬للتواصل‭ ‬والمشاركة‭ ‬والتنافس‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭ ‬والدولي‭. ‬يعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬زين‭ ‬بالرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بتعزيز‭ ‬التجربة‭ ‬الرقمية‭ ‬للجميع،‭ ‬ونتطلع‭ ‬لرؤية‭ ‬كيف‭ ‬سيلهم‭ ‬هذا‭ ‬الدوري‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬‮»‬

وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭:‬ Teal ‭ ‬ Flamingo ‭ ‬ Studios ‭ ‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لإطلاق‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للجامعات،‭ ‬مما‭ ‬يمنح‭ ‬الطلاب‭ ‬الفرصة‭ ‬لعرض‭ ‬مهاراتهم‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬واكتساب‭ ‬نظرة‭ ‬على‭ ‬صناعة‭ ‬متنامية‭ ‬تتمتع‭ ‬بفرص‭ ‬وظيفية‭ ‬متعددة‭. ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬مجرد‭ ‬مصدر‭ ‬للمتعة‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬أيضاً‭ ‬ستجهز‭ ‬الطلاب‭ ‬لفرص‭ ‬مستقبلية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭.‬‮»‬

سيختتم‭ ‬الدوري‭ ‬بحدث‭ ‬نهائي‭ ‬مثير‭ ‬في‭ ‬‮«‬زين‭ ‬ايسبورتس‮»‬‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬ديسمبر،‭ ‬حيث‭ ‬سيتنافس‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلي‭ ‬الجامعات‭ ‬المشاركة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬البطولة‭ ‬النهائية‭.‬

MENAFN10112024000055011008ID1108870720

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث