Best Of Bahrain تحتفل بنجاح مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي بلندن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت Best of Bahrain بكل فخر مشاركتها الناجحة في معرض سوق السفر العالمي ( WTM ) لندن 2024، أحد أكبر الفعاليات العالمية في قطاع السفر. وقدم الفريق خلال المعرض عروضًا تسلط الضوء على ما تقدمه البحرين كوجهة مميزة للسياحة الترفيهية وسياحة الأعمال، مع تعزيز التواصل مع الجهات الدولية الرئيسية في هذا المجال.
وصرح حمد أمين عضو مجلس الإدارة ومدير بيت السفر - Best of Bahrain :» كانت مشاركتنا في معرض WTM لندن 2024 ناجحة للغاية، حيث أتاحت لنا فرصة التواصل مع كبار العاملين في الصناعة والترويج للبحرين كوجهة مميزة للسياحة الترفيهية وسياحة الأعمال. لقد كانت ردود الأفعال تجاه عروضنا إيجابية للغاية، ونحن متحمسون لمواصلة بناء شراكات جديدة تسهم في نمو قطاع السياحة في المملكة«.
إن وجود Best of Bahrain في معرض WTM لندن يأتي كجزء من جهودها المستمرة لتعزيز مكانة المملكة على الساحة السياحية العالمية.
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