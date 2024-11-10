Best Of Bahrain تحتفل بنجاح مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي بلندن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬ Best ‭ ‬ of ‭ ‬ Bahrain ‭ ‬بكل‭ ‬فخر‭ ‬مشاركتها‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سوق‭ ‬السفر‭ ‬العالمي‭ (‬ WTM ‭) ‬لندن‭ ‬2024،‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬الفعاليات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السفر‭. ‬وقدم‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬المعرض‭ ‬عروضًا‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬مميزة‭ ‬للسياحة‭ ‬الترفيهية‭ ‬وسياحة‭ ‬الأعمال،‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الدولية‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وصرح‭ ‬حمد‭ ‬أمين‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬ومدير‭ ‬بيت‭ ‬السفر‭ -‬ Best ‭ ‬ of ‭ ‬ Bahrain ‭:‬‮»‬‭ ‬كانت‭ ‬مشاركتنا‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬ WTM ‭ ‬لندن‭ ‬2024‭ ‬ناجحة‭ ‬للغاية،‭ ‬حيث‭ ‬أتاحت‭ ‬لنا‭ ‬فرصة‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬والترويج‭ ‬للبحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬مميزة‭ ‬للسياحة‭ ‬الترفيهية‭ ‬وسياحة‭ ‬الأعمال‭. ‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬ردود‭ ‬الأفعال‭ ‬تجاه‭ ‬عروضنا‭ ‬إيجابية‭ ‬للغاية،‭ ‬ونحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لمواصلة‭ ‬بناء‭ ‬شراكات‭ ‬جديدة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬المملكة‮«‬‭.‬

إن‭ ‬وجود‭ ‬ Best ‭ ‬ of ‭ ‬ Bahrain ‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬ WTM ‭ ‬لندن‭ ‬يأتي‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬جهودها‭ ‬المستمرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬السياحية‭ ‬العالمية‭.‬