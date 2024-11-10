استعادة الأمل.. التزام أردني تجاه مبتوري الأطراف بغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل
عمان- في إطار الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها، وتعكس التزام المملكة الثابت بمساعدة سكان قطاع غزة في هذه الأوقات العصيبة، أطلقت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أول من أمس، حملة إعلامية لجمع التبرعات لدعم مبادرة "استعادة الأمل"، والتي تهدف لدعم نحو 16 ألفا من مبتوري الأطراف في قطاع غزة.
ويعد إطلاق الحملة، تأكيدا بأن الأردنيين كانوا وما زالوا السند للأشقاء، إذ سيتم تمويل المبادرة من تبرعات الأردنيين من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وستنفذ بسواعد نشامى الخدمات الطبية الملكية بالمستشفى الميداني الأردني في خان يونس، الذي أقام عيادتين متنقلتين لتركيب الأطراف.
ومنذ بداية إطلاق مبادرة "استعادة الأمل" منتصف شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، قامت كوادر الخدمات الطبية الملكية بتركيب 120 طرفاً صناعياً لـ116 شخصا.
وتستهدف الهيئة من خلال هذه الحملة الأفراد والمنظمات والمؤسسات من القطاع الخاص والعام لجمع تبرعات تُمكّن من دعم عدد كبير من المتضررين جراء الحرب، وتبلغ تكلفة الطرف الصناعي الواحد 1400 دولار أميركي.
وتهدف الحملة إلى إتاحة الفرصة للجميع من أفراد وشركات ومؤسسات من كافة القطاعات للتبرع ضمن المبادرة مباشرة، بالإضافة إلى لقاءات واجتماعات مع المنظمات الدولية والإقليمية لحشد التبرعات.
مبادرة "استعادة الأمل"، جاءت في ضوء ارتفاع عدد إصابات الحرب على غزة إلى مستويات غير مسبوقة، إذ تزايد عدد حالات بتر الأطراف بما يفوق قدرات المستشفيات المحلية في القطاع، اذ تواجه غزة تحديات كبيرة في تقديم الرعاية اللازمة لهؤلاء المصابين، نظراً لصعوبة نقل مبتوري الأطراف من مناطق الحرب للحصول على العلاج المناسب.
وعادةً، يتم نقل مبتوري الأطراف من مناطق الحرب للسماح بتقديم الرعاية المناسبة لهم، لكن هذا الحال غير متوفر في غزة، حيث يبقى المصابون في أماكنهم يعانون من مضاعفات إصاباتهم، اذ يحتاج مبتورو الأطراف، عادة، إلى إجراء 10-12 زيارة إلى مركز الأطراف الاصطناعية قبل أن يتم تزويدهم بأطراف اصطناعية يمكنهم استخدامها وظيفيا بشكل منتظم، وتستغرق هذه العملية من 3 إلى 4 أشهر بشرط أن يتمكن المرضى من الوصول إلى مركز الأطراف الاصطناعية.
وبتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة إيجاد حل لهذا التحدي، اتفقت الخدمات الطبية الملكية مع شركتين توفران تقنية جديدة رائدة يمكن أن تسمح بتركيب طرف اصطناعي فعال خلال ساعة واحدة فقط، وهذا يعني أن الشخص مبتور الطرف يمكن أن يتحول إلى شخص قادر على مساعدة نفسه ومساعدة الآخرين.
وتلقى فريق طبي أردني من المركز الوطني لتأهيل إصابات البتر في مدينة الحسين الطبية في عمان التدريب اللازم لتركيب هذه الأطراف الاصطناعية الجديدة لمبتوري الأطراف، وتمكنوا من تركيب أطراف اصطناعية لطفل من غزة يعاني من بتر ثلاثي، حتى استطاع المشي في يوم واحد.
وبما أن المصابين غير قادرين على مغادرة قطاع غزة، فقد تم تجهيز عيادتين متنقلتين بجميع المعدات اللازمة لتركيب الأطراف الاصطناعية الجديدة، وباشرتا العمل في قطاع غزة في 17 أيلول من العام الحالي بعد إلحاقهما وطاقما طبيا مختصا إلى المستشفى الميداني العسكري الأردني في خان يونس لتركيب أكبر عدد ممكن من الأطراف الاصطناعية لمبتوري الأطراف هناك.
وبحسب، أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، تم جمع ما يزيد على 2 مليون دولار منذ بداية إطلاق مبادرة "استعادة الأمل"، مبيناً أنه "ما نزال بعيدين عن الهدف الرئيسي الذي سيعمل على تأمين العدد الكلي لمبتوري الأطراف المتواجدين داخل قطاع غزة."
ودعا الشبلي كافة الجهات والقطاعات والمؤسسات والمنظمات والأفراد داخل الأردن وخارجه إلى المشاركة ضمن الحملة، والتي ستسهم بتسهيل حياة أهلنا في غزة ومساعدتهم في ممارسة حياتهم اليومية بطريقة أسلس وأسهل وأقرب ما يمكن للطبيعي.
وبين الشبلي أن التقنية المعتمدة في هذه المبادرة تمكن مبتوري الأطراف بعد تركيب الطرف من استعادة قدرتهم على استعمال الطرف المبتور خلال ساعتين من تركيب الطرف وتدريبهم على كيفية وضعه وفكه بما يتناسب مع قدراتهم الجسدية وطبيعة حياتهم اليومية ونشاطهم.
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