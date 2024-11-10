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آمال باتفاق مناخي دولي بانطلاق كوب 29

11/10/2024 11:29:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






عمان – وسط ترقب أردني ودولي لما ستتمخض عنه المفاوضات بشأن توسيع نطاق التمويلات المناخية عالميا، تنطلق اليوم أعمال قمة المناخ "كوب 29" في أذربيجان، وبمشاركة 197 دولة.
ويتوقع في القمة، التي سيحضرها أكثر من 40 ألف مشارك، أن تتوافق الدول على هدف جديد لتمويل المناخ، والمساعدة بإطلاق تريليونات الدولارات التي تحتاجها البلدان النامية للتخفيف من انبعاثات الكربون الضارة والتكيف مع التغييرات المناخية، والتعامل مع الخسائر والأضرار التي تسببت فيها.
وما يزال يتعين اتخاذ قرار بشأن قضايا رئيسة من بينها كيفية وضع الهيئة المشرفة على آلية الأرصدة الكربونية باتفاق باريس للمعايير، وما إذا كان ينبغي تقييم أرصدة الكربون قبل تداولها، وما إذا كان يمكن إلغاء الأرصدة ومتى يمكن ذلك.
ويأتي انعقاد القمة في وقت أكد فيه تقرير المناخ الصادر عن الأمم المتحدة قبل أيام فقط من المؤتمر "أن متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية يقترب من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، مما سيضع العالم على مسار ارتفاع كارثي يتراوح بين 2.6 و3.1 درجة مئوية هذا القرن، ما لم يحدث خفض فوري وبشكل كبير في انبعاثات غازات الدفيئة".
ورغم ذلك أبدى خبراء بيئيون مخاوفهم من "أن تقوض الأوضاع السياسية الراهنة التي تمر فيها المنطقة من جهود التعاون الدولي لمواجهة التغير المناخي، وأن تلقي بظلالها على أجندة القمة الحالية".
وستضم القمة، التي تستمر على مدى أسبوعين، ممثلين حكوميين من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالإضافة لدبلوماسيين، ومسؤولين في الأمم المتحدة، وصحفيين، وعلماء مناخ، وقادة نقابات عمالية، وخبراء في السياسة، كما تعتزم منظمات غير حكومية ونشطاء وزعماء السكان الأصليين أيضا المشاركة.
"وستواجه القمة تحديات كبيرة في ظل الأوضاع الراهنة، حيث يشهد العالم تباطؤا ملحوظا في خفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة لتصاعد الصراعات الإقليمية والدولية، ما يؤثر على التعاون الدولي لمواجهة التغير المناخي"، وفق المختص في السياسات البيئية عمر الشوشان. ولفتت إلى "أن المخاوف تتزايد بشأن إمكانية انسحاب الإدارة الأميركية الجديدة من اتفاقية باريس، ما قد يشكل تهديدا إضافيا على زخم الجهود العالمية للحد من الاحتباس الحراري".
ولكنه وفي ظل هذه الظروف، بحد قوله "على الأردن الاستفادة من المؤتمر لتسويق فرصه الاستثمارية في مجال العمل المناخي"
ويمكن للأردن تحقيق ذلك، برأيه عبر "عرض مشروعات خضراء جاذبة للاستثمار، إذ ينبغي على الأردن استثمار موقعه الجغرافي كدولة تعاني من تحديات بيئية، لعرض مشاريع مبتكرة بمجالات الطاقة المتجددة، بخاصة الهيدروجين الأخضر، وإدارة وتحلية المياه والزراعة المستدامة، وغيرها من القطاعات التي تسهم في خفض الانبعاثات".
كما لا بد، بحسبه "أن يسعى الأردن للحصول على تمويلات دولية، ودعم من المؤسسات المانحة لتمويل مشروعات المناخ، عبر بناء شراكات عالمية، وتعزيز التعاون مع الجهات المانحة التي تركز على دعم التحول الأخضر، والالتزام بمعايير الاستدامة البيئية المطلوبة".
وشدد على "أن الأردن يمكنه أن يلعب دورا محوريا بتحفيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، خاصة في ظل الأزمات المائية والمناخية التي تؤثر على المنطقة بأكملها".
ومن وجهة نظر رئيسة قسم التغير المناخي في الجمعية العلمية الملكية ربى عجور، "فإن الآمال تتجه نحو إحراز توافق على الأمور المتعلقة بصندوق الإضرار والخسائر، التمويل المناخي للبلدان النامية لدعم منعتها وصمودها في مواجهة أزمة المناخ".
وأعربت عن أملها في "أن تخرج القمة بقرار حول المادة السادسة من اتفاق باريس والمتعلقة بسوق الكربون، والتي ستساهم في توضيح رؤية الأردن وخطة عمله في هذا المجال". ولفتت إلى "أن القمة ستشهد انعقاد العديد من الأحداث الجانبية ذات العلاقة بالمنعة والتكيف العابر للحدود، والتعاطي مع الأخطار المناخية على مستوى المنطقة".
وتركز المادة السادسة على تطور أسواق الكربون، وهي الأماكن التي يمكن فيها للدول والشركات والأفراد تداول ما يعرف بأرصدة انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
وبرأي رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة د. دريد محاسنة "فإن صعود اليمين الأميركي ممثلا بالرئيس دونالد ترامب، والذي لا يؤمن على الأطلاق بأزمة المناخ، والذي تدلل بالانسحاب الأميركي من اتفاق باريس في عهده السابق، سيلقي بظلاله على أجندة كوب 29".
ولكن "الواقع العملي والمتغيرات المناخية في العالم تثبت أن هنالك حاجة ملحة لتقليل انبعاثات الكربون"، بحسبه.
وأما على صعيد الأردن "فإن السياسات التي تتبع بالتعامل مع السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، تؤثر على مستوى العمل المناخي، في ظل أن هنالك حاجة للتحول نحو الاقتصاد البيئي"، بحد قوله.
والمطلوب من المفاوضين في قمة المناخ "طرح تأثيرات الحرب الوحشية الإسرائيلية على غزة وجنوب لبنان على الموارد المائية، والبيئية، وكيف تقوض العمل المناخي"، وفق محاسنة.
وتأمل أذربيجان أن تقدم البلدان تقاريرها الأولى عن التقدم المحرز في مجال العمل المناخي، خلال القمة، قبل الموعد النهائي المحدد في 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لكن من غير المؤكد حدوث ذلك.
وتهدف تقارير الشفافية، التي تصدر كل عامين، إلى شرح التقدم المحرز في كل دولة، صوب تحقيق أهدافها المناخية، والمدى الذي تحتاجه لتحديد أهداف جديدة بحلول شباط (فبراير).

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