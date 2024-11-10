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قراءة في إخفاقات الوجودية والماركسية والرأسمالية والشيوعية

11/10/2024 11:29:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. هاني الضمور






شهد العالم تطورًا فكريًا غير مسبوق خلال القرنين الماضيين، حيث ظهرت نظريات عديدة حاولت تفسير طبيعة الإنسان وتقديم حلول لقضاياه المعقدة. من بين تلك النظريات الوجودية والماركسية والرأسمالية والشيوعية، التي جاءت استجابة لتغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية، ساعيةً لفهم الإنسان وحاجاته وتنظيم حياته على أسس مادية بحتة. غير أن هذه النظريات، رغم مساهماتها الفكرية، فشلت في كثير من الأحيان في تقديم حلول متكاملة ومستدامة للقضايا الإنسانية، إذ استندت بشكل أساسي إلى رؤى تختزل الإنسان في بعده المادي، وتتجاهل الروح والقيم الأخلاقية التي تكمّل جوانب وجوده.
الوجودية، على سبيل المثال، تعزز الحرية الفردية إلى أقصى الحدود، داعية إلى تجاوز القيم التقليدية والمجتمعية، ما يجعل الإنسان ينفصل عن المسؤولية المشتركة والتكافل الاجتماعي. أما الرأسمالية، فقد ركزت على تعزيز الربحية الفردية، وتوجيه كل النشاطات الاقتصادية لخدمة المصلحة الشخصية، ما أدى إلى تفاوتات اقتصادية شاسعة وخلق نظام استغلالي يضع القيم الأخلاقية في المرتبة الثانية. وجاءت الماركسية والشيوعية كرد فعل على هذا النظام، ساعية لتحقيق مساواة كاملة بين الأفراد من خلال إلغاء الملكية الفردية، لكنها وقعت في فخ القسرية، مما أدى إلى تقييد الحرية الفردية وتفكك الأسرة والمجتمع. هذه النظريات، برغم اختلافاتها، تشترك في تجاهل جانب مهم من حياة الإنسان، ألا وهو الجانب الروحي والأخلاقي، حيث اعتمدت فقط على تلبية الحاجات المادية وتركت الإنسان في صراع دائم بين الفردية المطلقة والالتزام القسري.
في مقابل هذا الطرح، يأتي القرآن الكريم ليقدم رؤية شمولية متكاملة تحقق التوازن بين الجوانب المادية والروحية للإنسان، فهو لا يتجاهل حاجات الإنسان الدنيوية، بل يدعو إلى التمتع بالنعم الحياتية والعمل والإعمار، دون إفراط أو تفريط. يقول الله تعالى:“وابتغِ فيما آتاكَ اللهُ الدارَ الآخرةَ ولا تَنسَ نصيبَكَ من الدنيا” (القصص: 77)، في إشارة واضحة للتوازن الذي يدعو له الإسلام بين الدنيا والآخرة، والعمل الصالح دون إهمال لحاجات الروح. هذا التوازن يضمن للإنسان حياة مستقرة تجعله قادرًا على تحقيق طموحاته الفردية دون أن يتعدى على حقوق الآخرين أو يسعى لتحقيق مصالحه على حساب الجماعة.
ومع أن هذه النظريات ساهمت في تطور الفكر البشري، إلا أنها أدت إلى مشكلات اجتماعية ونفسية عميقة في المجتمعات التي تبنتها، فتسببت في انقسامات طبقية وصراعات فكرية، كما عرّضت المجتمعات لنزاعات داخلية. ولعل السبب الرئيسي في فشل هذه النظريات هو غياب عنصر الأخلاق كعامل رئيسي في صياغة حلولها، فقد أدت النظريات المادية إلى فصل الإنسان عن القيم العليا التي تعزز روح العدالة والمساواة الحقيقية. القرآن، في المقابل، يعد الأخلاق ركيزة أساسية في أي نظام اجتماعي، ويرى أن الاستقامة الأخلاقية تعزز ترابط المجتمع وتساهم في حل الكثير من القضايا التي تعجز النظريات المادية عن معالجتها.
لقد أثبتت التجربة التاريخية أن الاعتماد على المادية وحدها في تنظيم حياة الإنسان لا يمكن أن يحقق له السعادة والراحة النفسية، حيث إن الإنسان يحتاج إلى ما هو أعمق من مجرد الاستجابة لنزعاته المادية. في نهاية المطاف، نجد أن الرؤية القرآنية تقدم حلاً شاملاً لمشكلات الإنسان، حيث تجمع بين متطلبات الحياة الدنيا واحتياجات الروح، وتدعو إلى الأخلاق كركيزة أساسية لتحقيق العدالة والتكافل بين الناس.

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