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ترامب سيعفينا من الدولة الفلسطينية

11/10/2024 11:28:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إسرائيل هيوم






بقلم: ارئيل بولشتاين

انتخاب دونالد ترامب المتجدد للرئاسة الأميركية هو بشرى ممتازة لإسرائيل من جوانب عديدة لدرجة أنه ليس سهلا أن نختار أي منها هو الأهم. فاستكمال إبادة حماس في غزة، تصفية تهديد حزب الله من لبنان، تضييق خطة إيران ونفي خيارها النووي، وقف التمويل الدولي لوكالات الأمم المتحدة المناهضة لإسرائيل، كبح أعمال المحاكم الدولية ضد إسرائيل وقادتها، السلام والتطبيع مع السعودية – كل هذه مواضيع في غاية الأهمية، سيبدأ العمل عليها ابتداء من 20 كانون الثاني 2025 بالتعاون بين إسرائيل وواشنطن، دون العصي في الدواليب التي للأسف الشديد اعتدنا عليها في عهد الإدارة المنصرفة.
مع كل الأهمية الهائلة لما قيل، يوجد موضوع إستراتيجي آخر – يرتبط جدا بكل المواضيع آنفة الذكر بل وربما أولها – على الأقل من ناحية فكرية – يستوجب معالجة مشتركة في السنوات الأربعة القريبة القادمة.
بدء الولاية الثانية لترامب يفتح نافذة فرص لتنفيذ خطوة تحسن بلا قياس لإسرائيل، للشرق الأوسط وللعالم كله: الدفن النهائي للخطة الكابوسية بإقامة دولة عربية في بلاد إسرائيل غرب النهر.
على مدى السنين استهدفت سياسة الحكومات برئاسة بنيامين نتنياهو إحباط فكرة "دولة فلسطينية" لأنه – وكذا معظم مواطني إسرائيل – يفهمون بأن مثل هذا الكيان هو فقط وسيلة لتحقيق الحلم العربي لإماتة الدولة اليهودية.
كمحافظ حقيقي، فعل نتنياهو هذا بطريقته المحافظة، بخطى محسوبة وحذرة وبلا إماءات استعراضية – دون إلغاء اتفاقات أوسلو من فوق منصة الأمم المتحدة ودون تطيير أبو مازن وعصبته عائدين إلى تونس. في هذه السياسة يوجد منطق كثير، بخاصة طالما كان يحكم في الولايات المتحدة زعماء كانوا يقبلون الصيغة الكاذبة "دولتين للشعبين" بشكل اعمى، وكأن الواقع لم يثبت بأن كل محاولة لتنفيذها في غزة، في السامرة وفي يهودا ستؤدي دوما إلى سفك دم اليهود. طالما لم تنضج الظروف ما كانت الولايات المتحدة ببساطة تسند التنكر للصيغة التي تستهدف تصفيتنا حتى لو كان التنكر محقا.
الآن نضجت أخيرا الظروف. ترامب هو الرجل المناسب لإلقاء الصيغ الكاذبة إلى سلة المهملات، سواء بسبب دعمه لإسرائيل أم بسبب طبيعته المناهضة للتفكير من داخل الصندوق أم بفضل قدرته على أن يرى بدون حواجز من هو الخير ومن هو الشر، من هو المالك الحقيقي للبلاد ومن هو المتخفي المجرم، من صديق الولايات المتحدة ومن العدو.
المذبحة الرهيبة التي ارتكبها الغزيون في 7 أكتوبر، وحقيقة أن أحدا في المجتمع العربي في يهودا والسامرة لم يشجبها ويشجب مرتكبيها تتيح لأن نضرب الحقيقة في وجه العالم: إقامة دولة على حافة بيتنا القومي وبيوتنا الخاصة هي انتحار وإسرائيل لن توافق أبدا على الانتحار.
الرئيس الجديد – القديم لأميركا هو زعيم مصنوع من المادة الصحيحة. مثلما اعترف بالقدس عاصمة إسرائيل وبهضبة الجولان ومثلما قضى بأنه لا يجب تسمية يهودا والسامرة أرضا محتلة، هكذا يمكنه أن يساعد رئيس الوزراء نتنياهو من تحرير إسرائيل من الطوق الخانق المتمثل بـالدولة الفلسطينية.

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