ترامب سيعفينا من الدولة الفلسطينية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إسرائيل هيوم
بقلم: ارئيل بولشتاين
انتخاب دونالد ترامب
المتجدد للرئاسة الأميركية هو بشرى ممتازة لإسرائيل من جوانب عديدة لدرجة أنه ليس سهلا أن نختار أي منها هو الأهم. فاستكمال إبادة حماس في غزة، تصفية تهديد حزب الله من لبنان، تضييق خطة إيران ونفي خيارها النووي، وقف التمويل الدولي لوكالات الأمم المتحدة المناهضة لإسرائيل، كبح أعمال المحاكم الدولية ضد إسرائيل وقادتها، السلام والتطبيع مع السعودية – كل هذه مواضيع في غاية الأهمية، سيبدأ العمل عليها ابتداء من 20 كانون الثاني 2025 بالتعاون بين إسرائيل وواشنطن، دون العصي في الدواليب التي للأسف الشديد اعتدنا عليها في عهد الإدارة المنصرفة.
مع كل الأهمية الهائلة لما قيل، يوجد موضوع إستراتيجي آخر – يرتبط جدا بكل المواضيع آنفة الذكر بل وربما أولها – على الأقل من ناحية فكرية – يستوجب معالجة مشتركة في السنوات الأربعة القريبة القادمة.
بدء الولاية الثانية لترامب يفتح نافذة فرص لتنفيذ خطوة تحسن بلا قياس لإسرائيل، للشرق الأوسط وللعالم كله: الدفن النهائي للخطة الكابوسية بإقامة دولة عربية في بلاد إسرائيل غرب النهر.
على مدى السنين استهدفت سياسة الحكومات برئاسة بنيامين نتنياهو إحباط فكرة "دولة فلسطينية" لأنه – وكذا معظم مواطني إسرائيل – يفهمون بأن مثل هذا الكيان هو فقط وسيلة لتحقيق الحلم العربي لإماتة الدولة اليهودية.
كمحافظ حقيقي، فعل نتنياهو هذا بطريقته المحافظة، بخطى محسوبة وحذرة وبلا إماءات استعراضية – دون إلغاء اتفاقات أوسلو من فوق منصة الأمم المتحدة ودون تطيير أبو مازن وعصبته عائدين إلى تونس. في هذه السياسة يوجد منطق كثير، بخاصة طالما كان يحكم في الولايات المتحدة زعماء كانوا يقبلون الصيغة الكاذبة "دولتين للشعبين" بشكل اعمى، وكأن الواقع لم يثبت بأن كل محاولة لتنفيذها في غزة، في السامرة وفي يهودا ستؤدي دوما إلى سفك دم اليهود. طالما لم تنضج الظروف ما كانت الولايات المتحدة ببساطة تسند التنكر للصيغة التي تستهدف تصفيتنا حتى لو كان التنكر محقا.
الآن نضجت أخيرا الظروف. ترامب هو الرجل المناسب لإلقاء الصيغ الكاذبة إلى سلة المهملات، سواء بسبب دعمه لإسرائيل أم بسبب طبيعته المناهضة للتفكير من داخل الصندوق أم بفضل قدرته على أن يرى بدون حواجز من هو الخير ومن هو الشر، من هو المالك الحقيقي للبلاد ومن هو المتخفي المجرم، من صديق الولايات المتحدة ومن العدو.
المذبحة الرهيبة التي ارتكبها الغزيون في 7 أكتوبر، وحقيقة أن أحدا في المجتمع العربي في يهودا والسامرة لم يشجبها ويشجب مرتكبيها تتيح لأن نضرب الحقيقة في وجه العالم: إقامة دولة على حافة بيتنا القومي وبيوتنا الخاصة هي انتحار وإسرائيل لن توافق أبدا على الانتحار.
الرئيس الجديد – القديم لأميركا هو زعيم مصنوع من المادة الصحيحة. مثلما اعترف بالقدس عاصمة إسرائيل وبهضبة الجولان ومثلما قضى بأنه لا يجب تسمية يهودا والسامرة أرضا محتلة، هكذا يمكنه أن يساعد رئيس الوزراء نتنياهو من تحرير إسرائيل من الطوق الخانق المتمثل بـالدولة الفلسطينية.
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