المقاومة الإسلامية بالعراق تهاجم هدفا حيويا جنوب الأراضي المحتلة

المقاومة الإسلامية بالعراق تهاجم هدفا حيويا جنوب الأراضي المحتلة
التاريخ
11/10/2024 11:28:52 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها هاجمت
مساء الأحد، هدفاً حيوياً في جنوب الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".
وبحسب بيان صادر عن المقاومة، فإن ذلك يأتي
"استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان،
وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء
وشيوخ".
وأكدت المقاومة الإسلامية، استمرار عملياتها في
دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.
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