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المقاومة الإسلامية بالعراق تهاجم هدفا حيويا جنوب الأراضي المحتلة

11/10/2024 11:28:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها هاجمت مساء الأحد، هدفاً حيوياً في جنوب الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".
وبحسب بيان صادر عن المقاومة، فإن ذلك يأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وأكدت المقاومة الإسلامية، استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

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