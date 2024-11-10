Monday, 11 November 2024 09:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منذ محاولة اغتياله.. نتنياهو يعقد اجتماعاته بغرفة محصنة

11/10/2024 11:28:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت القناة الـ12 العبرية إن نتنياهو يعقد اجتماعاته في غرفة محصنة في "مكتب رئيس الوزراء" منذ محاولة اغتياله حينما وصلت مسيرة حزب الله إلى منزله في قيساريا.
وبحسب القناة، فإن المسؤولين الأمنيين أوصوا نتنياهو بعدم البقاء في أماكن ثابتة.

وأضافت القناة أن محامي نتنياهو سيطلبون تأجيل شهادته بمحاكمته؛ لئلا يكرر وجوده في المكان نفسه.

وقالت القناة نفسها الشهر الماضي، إن المسيرة الانقضاضية التي أطلقها حزب الله استهدفت منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا وسط "إسرائيل"، وانفجرت بالجدار الخارجي ونافذة غرفة نومه، لكنها لم تخترق الجدار.

ونقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن مسؤول أمني قوله إن انفجار الطائرة أحدث أضرارا كبيرة وجسيمة بمنزل نتنياهو.

وذكرت مصادر عبرية حينها، أن المسيرة كانت واحدة من أصل 3 مسيرات أطلقها حزب الله من لبنان واستهدفت منزل نتنياهو، لكن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت اثنتين منها وأخفقت في اعتراض الثالثة التي تمكنت من الوصول إلى منزل نتنياهو.

MENAFN10112024000072011014ID1108870690

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث