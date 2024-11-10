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تحذير أممي من الذخائر غير المنفجرة بغزة

11/10/2024 11:28:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حذرت إدارة البرامج الأممية المعنية بالألغام من أن بقايا الذخائر غير المنفجرة تشكل تهديدا طويل الأمد في غزة.
وقالت إدارة البرامج إنه من الصعب معرفة كم ستستغرق إزالة الذخائر غير المتفجرة في غزة.

وفي القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة، وغالبيتهم من النازحين، تطمر الذخائر غير المنفجرة تحت أنقاض المباني وتشكل خطراً على المدنيين الذين يقومون أحياناً بجمع أغراض من تحتها.

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