تحذير أممي من الذخائر غير المنفجرة بغزة

تحذير أممي من الذخائر غير المنفجرة بغزة
التاريخ
11/10/2024 11:28:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حذرت إدارة البرامج الأممية المعنية بالألغام
من أن بقايا الذخائر غير المنفجرة تشكل تهديدا طويل الأمد في غزة.
وقالت إدارة البرامج إنه من الصعب معرفة كم
ستستغرق إزالة الذخائر غير المتفجرة في غزة.
وفي القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.4 مليون
نسمة، وغالبيتهم من النازحين، تطمر الذخائر غير المنفجرة تحت أنقاض المباني وتشكل
خطراً على المدنيين الذين يقومون أحياناً بجمع أغراض من تحتها.
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