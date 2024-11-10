حزب الله يعلن تفاصيل عملياته ضد الاحتلال ليوم الأحد

أعلن حزب الله تفاصيل عدد من "عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة"، خلال يوم الأحد.



وأكد الحزب في بيان، أن مقاتليه أوقعوا عددا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.



وتاليا نص البيان بالكامل:



"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأحد 10-11-2024، 27 بيانًا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:



1- مساء أمس السبت 09-11-2024- استهداف تجمع لِقوات جيش العدو الإسرائيلي في موقع العباد، ‏بصلية صاروخيّة نوعية أصابت أهدافها.‏



2- مساء أمس السبت 09-11-2024 - شن هجوم جوّي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لِقوات ‏جيش العدو الإسرائيلي في موقع العباد أصابت أهدافها بدقة.



3- مساء أمس السبت 09-11-2024 - استهداف تجمع لِقوات جيش العدو الإسرائيلي في خربة المنارة (بين ‏مستوطنة المنارة وموقع العباد الحدودي)، بصلية من الصواريخ النوعية أصابت أهدافها بدقة.‏



4- الساعة 00:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي قرب بوابة حسن في محيط بلدة شبعا بصليةٍ صاروخية.



5- الساعة 00:15 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة هغوشريم، بصليةٍ صاروخية.



6- الساعة 03:30 بعد رصد ‏تحركات لقوة من جيش العدو الإسرائيلي تحاول التسلّل باتجاه بلدة عيناثا، اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية مع القوة المُتسللة عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة عيترون، ‏وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.



7- الساعة 09:15 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخية.



8- الساعة 10:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو ‏الإسرائيلي بين بلدتي حولا ومركبا شرقاً، بصليةٍ صاروخية.



9- الساعة 10:30 شن هجوم جوّي بسربٍ من المُسيّرات ‏الانقضاضيّة على تجمعٍ لِقوات جيش العدو في مستوطنة أفيفيم، وأصابت أهدافها بدقة.‏



10- الساعة 11:08 استهداف قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة بصليةٍ صاروخية.



11- الساعة 11:40 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المُقاومة ‏الإسلاميّة مستوطنة إيفن مناحم بصليةٍ صاروخية.‏



12- الساعة 11:40 استهداف مستوطنة شتولا بصليةٍ صاروخية.



13- الساعة 11:40 استهداف مستوطنة زرعيت بصليةٍ صاروخية.



14- الساعة 11:40 استهداف مستوطنة شوميرا بصليةٍ صاروخية.



15- الساعة 13:30 استهداف تجمع لِقوات جيش العدو في ‏مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة مركبا، بصلية صاروخيّة.



16- الساعة 13:40 استهداف تجمع لِقوات جيش العدو في ‏مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة مركبا للمرة الثانية، بصلية صاروخيّة.‏



17- الساعة 13:50 استهداف تجمع لِقوات جيش العدو في ‏مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة مركبا للمرة الثالثة، بصلية صاروخيّة.‏



18- الساعة 14:00 استهداف تجمع لِقوات جيش العدو في ‏مرتفع كحيل عند الأطراف الشرقيّة لبلدة مارون الراس، بصلية صاروخيّة.‏



19- الساعة 16:00 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنّت المُقاومة الإسلاميّة هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة حيفا البحريّة (تتبع لسلاح البحريّة في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولاً من الزوارق الصاروخيّة والغواصات) في خليج حيفا، وأصابت أهدافها بدقّة.



20- الساعة 16:00 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنّت المُقاومة الإسلاميّة هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة الناعورة (مقر قيادة الفرقة 36، وتضم مخازن الطوارئ للألوية الاحتياطية) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 50 كلم، جنوب غرب بحيرة طبريا، وأصابت أهدافها بدقّة.



21- الساعة 16:40 استهداف موقع أفيتال (مركز استطلاع فني وإلكتروني) في الجولان السوريّ المُحتل، للمرة الأولى، بصليةٍ صاروخية.



22- الساعة 16:40 استهداف جرافة عسكرية ‏قرب الجدار الحدودي في بلدة كفركلا، كانت تقوم بهدم المنازل في البلدة، بصاروخٍ موجّه، ما أدى إلى تدميرها وقتل وجرح طاقمها، وتحقيق ‏إصابات مؤكدة في صفوف الجنود المتواجدين بقربها.‏



23- الساعة 16:45 استهداف منزل يتحصّن فيه جنود العدو ‏الإسرائيلي قرب الجدار الحدودي في بلدة كفركلا، بصاروخ موجّه، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.‏



24- الساعة 17:00 استهداف تجمع لِقوات جيش العدو عند ‏الأطراف الشرقيّة لبلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخيّة.

25- الساعة 18:10 عند محاولة قوة من جيش العدو الإسرائيلي معاودة التجمّع في محيط المنزل الذي تم استهدافه عند الساعة 04:45 قرب الجدار الحدودي في بلدة كفركلا، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخٍ موجّه.



26- الساعة 22:10 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مستوطنة بار يوحاي (الصفصاف) بصليةٍ صاروخية.



27- الساعة 22:10 في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة اييليت هشاحر بصليةٍ صاروخية".