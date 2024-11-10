ترامب وبوتين يناقشان حرب أوكرانيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية
الأحد، أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تحدث هاتفيا إلى الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين الخميس، وناقشا الحرب في أوكرانيا.
وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على
المحادثة، إن ترامب حث بوتين على عدم تصعيد الحرب في أوكرانيا، وذكّره
"بالوجود العسكري الكبير لواشنطن في أوروبا".
وقال ترامب خلال حملته الانتخابية، إنه سيجد
حلا لإنهاء الحرب "خلال يوم واحد"، لكنه لم يوضح كيف سيفعل ذلك.
ونقلا عن موقع "المملكة"، أفادت
تقارير إعلامية بأن ترامب تحدث كذلك إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأربعاء، وقال إنه سيدعم كييف.
وكان الكرملين قال الجمعة، إن بوتين مستعد
لمناقشة حرب أوكرانيا مع ترامب، لكن هذا لا يعني أنه مستعد لتغيير مطالب موسكو.
وحدد بوتين في 14 حزيران/ يونيو الماضي شروطه لإنهاء الحرب؛ وهي تخلي أوكرانيا
عن طموحاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وسحب قواتها من جميع أراضي المناطق
الأربع التي تطالب روسيا بالسيادة عليها.
ورفضت أوكرانيا ذلك، قائلة إنه سيكون استسلاما.
وطرح زيلينسكي "خطة نصر" تتضمن طلبات للحصول على دعم عسكري إضافي من
الغرب.
من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية
الأحد، إن الأنباء التي تفيد بأن كييف أُبلغت مسبقا بمكالمة هاتفية بين ترامب
وبوتين كاذبة.
وكانت "واشنطن بوست" ذكرت أن كييف
أُبلغت بالمكالمة ولم تعترض على إجراء المحادثة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية
هيورهي تيخي في تصريحات صحفية، إن "الأنباء التي تفيد بأن الجانب الأوكراني
أُبلغ مسبقا بالمكالمة المزعومة كاذبة. وبالتالي، لم يكن بوسع أوكرانيا أن تؤيد
إجراء المكالمة أو تعارضه".
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