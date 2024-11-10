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ترامب وبوتين يناقشان حرب أوكرانيا

11/10/2024 11:28:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية الأحد، أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تحدث هاتفيا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، وناقشا الحرب في أوكرانيا.
وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على المحادثة، إن ترامب حث بوتين على عدم تصعيد الحرب في أوكرانيا، وذكّره "بالوجود العسكري الكبير لواشنطن في أوروبا".

وقال ترامب خلال حملته الانتخابية، إنه سيجد حلا لإنهاء الحرب "خلال يوم واحد"، لكنه لم يوضح كيف سيفعل ذلك.

ونقلا عن موقع "المملكة"، أفادت تقارير إعلامية بأن ترامب تحدث كذلك إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء، وقال إنه سيدعم كييف.

وكان الكرملين قال الجمعة، إن بوتين مستعد لمناقشة حرب أوكرانيا مع ترامب، لكن هذا لا يعني أنه مستعد لتغيير مطالب موسكو.

وحدد بوتين في 14 حزيران/ يونيو الماضي شروطه لإنهاء الحرب؛ وهي تخلي أوكرانيا عن طموحاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وسحب قواتها من جميع أراضي المناطق الأربع التي تطالب روسيا بالسيادة عليها.

ورفضت أوكرانيا ذلك، قائلة إنه سيكون استسلاما. وطرح زيلينسكي "خطة نصر" تتضمن طلبات للحصول على دعم عسكري إضافي من الغرب.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية الأحد، إن الأنباء التي تفيد بأن كييف أُبلغت مسبقا بمكالمة هاتفية بين ترامب وبوتين كاذبة.

وكانت "واشنطن بوست" ذكرت أن كييف أُبلغت بالمكالمة ولم تعترض على إجراء المحادثة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي في تصريحات صحفية، إن "الأنباء التي تفيد بأن الجانب الأوكراني أُبلغ مسبقا بالمكالمة المزعومة كاذبة. وبالتالي، لم يكن بوسع أوكرانيا أن تؤيد إجراء المكالمة أو تعارضه".

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