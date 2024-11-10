قوات الاحتلال تنفذ سلسلة اقتحامات بالضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم
الاثنين، سلسلة اقتحامات جديدة شملت مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عزون
واماتين، شرق قلقيلية، وسيرت آلياتها في أحياء عدة فيهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
كما اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة الخضر، جنوب
بيت لحم، وتمركزت في مناطق "التل، ومحيط الجامع الكبير، والبوابة"،
وأطلقت قنابل الصوت وروّعت الفلسطينيين.
واقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حارة
أبو سنينة في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وداهمت منزل رئيس البلدية، وجرت
عمليات تفتيش بالمنزل وتحقيقات ميدانية مع العائلة.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد،
شاباً من بلدة طمون، جنوب طوباس.
وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني
عودة، بأن الاحتلال اعتقل الشاب جلال عبد الغني بني عودة (46 عاماً)، بعد استدعائه
للتحقيق.
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