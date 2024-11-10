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قوات الاحتلال تنفذ سلسلة اقتحامات بالضفة

11/10/2024 11:28:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، سلسلة اقتحامات جديدة شملت مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة عزون واماتين، شرق قلقيلية، وسيرت آلياتها في أحياء عدة فيهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، وتمركزت في مناطق "التل، ومحيط الجامع الكبير، والبوابة"، وأطلقت قنابل الصوت وروّعت الفلسطينيين.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حارة أبو سنينة في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وداهمت منزل رئيس البلدية، وجرت عمليات تفتيش بالمنزل وتحقيقات ميدانية مع العائلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، شاباً من بلدة طمون، جنوب طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الشاب جلال عبد الغني بني عودة (46 عاماً)، بعد استدعائه للتحقيق.

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