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هاليفي يصادق على توسيع العمليات البرية جنوب لبنان

11/10/2024 11:28:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صادق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي على توسيع العمليات البرية في جنوب لبنان، وفق ما أفادت به "هيئة البث الإسرائيلية" مساء الأحد، وجاء ذلك عقب موافقته على خطط جديدة للقيادة الشمالية تهدف إلى توسيع المناورة العسكرية الإسرائيلية نحو مناطق جديدة، حيث يتركز نشاط حزب الله.

وتشمل العملية الجديدة نشر آلاف الجنود من القوات النظامية والاحتياط، وسط توقعات بأن تؤدي التوسعة إلى مواجهات أكثر كثافة مع مقاتلي حزب الله في المناطق المستهدفة.


وذكرت قناة "كان 11" العبرية أن مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى أشارت إلى أن توسيع العمليات يستهدف تعميق "الإنجازات التي حققتها القوات الإسرائيلية حتى الآن في لبنان" والوصول إلى مواقع إضافية يُعتقد أن حزب الله ينشط فيها.


وفيما يتعلق بالمستوطنين، أفاد مسؤولون عسكريون للقناة الـ12 الإسرائيلية بأن إعادتهم إلى الشمال ما زالت مستبعدة في الوقت الراهن، فيما برر المسؤولون هذا القرار بأن الوضع الأمني على الحدود ما يزال غير مستقر، مع استمرار المخاوف من هجمات محتملة على البلدات الشمالية.


تقدم المفاوضات


بالتوازي مع العمليات العسكرية، أفادت تقارير عبر بأن "تل أبيب" تدرس خيار التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار مع حزب الله في لبنان، خشية صدور قرار من مجلس الأمن الدولي قد يفرض قيودا صارمة على عمليات "الجيش الإسرائيلي".


وأشارت القناة الـ12 العبرية إلى أن هذا الخيار يأتي ضمن إستراتيجية تهدف إلى تجنب أي تقييد دولي يمكن أن يؤثر على "حرية إسرائيل العسكرية" في المنطقة.


وكشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، نفّذ زيارةً سرية إلى موسكو الأسبوع الماضي؛ بهدف مناقشة احتمالية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وكلف ديرمر بمسؤولية التفاوض بشأن هذه المسألة كممثل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.


وذكرت التقارير أن روسيا قد تلعب دورا محوريا في التوصل إلى اتفاق يضمن الاستقرار في لبنان، ويمنع تسليح حزب الله مجددا.


وكرر حزب الله مرارا هذا العام أن أي وقف لإطلاق النار في لبنان يجب أن يكون مشروطا بوقف العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، ما يعقّد المشهد بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي الذي يجد نفسه في مواجهة تحدٍّ مزدوج على جبهتي لبنان وغزة.


وتأتي هذه التطورات في وقت يكثف فيه الاحتلال عملياته البرية في لبنان، ما يعكس تصاعد التوتر على الجبهة الشمالية، ويضع القيادة الإسرائيلية أمام خيارات صعبة. (الجزيرة نت)

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