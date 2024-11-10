العشرات يحتجون أمام مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي في نيويورك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تظاهر عشرات الناشطين المتضامنين مع غزة، خارج فندق في ولاية نيويورك الأميركية، يقيم فيه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي يزور الولايات المتحدة للقاء الرئيس جو بايدن وحضور اجتماعات للاتحادات اليهودية.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة ناشطون يرددون هتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي ومتضامنة مع الفلسطينيين خارج الفندق الذي يقيم فيه هرتسوغ، بحسب وسائل إعلام عبرية.
وكان مكتب الرئيس الإسرائيلي أعلن في بيان يوم الأحد، أنه سيجتمع مع الرئيس الأميركي في البيت الأبيض يوم الثلاثاء المقبل، لبحث الأوضاع الراهنة في غزة ولبنان.
من جهتها، ذكرت صحف عبرية أن هرتسوغ سيحضر اجتماعات الاتحادات اليهودية في أميركا الشمالية التي تنطلق مساء الأحد- حسب التوقيت المحلي- في ملعب ناشونالز بارك للبيسبول في واشنطن.
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