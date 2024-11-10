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العشرات يحتجون أمام مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي في نيويورك

11/10/2024 11:28:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تظاهر عشرات الناشطين المتضامنين مع غزة، خارج فندق في ولاية نيويورك الأميركية، يقيم فيه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي يزور الولايات المتحدة للقاء الرئيس جو بايدن وحضور اجتماعات للاتحادات اليهودية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة ناشطون يرددون هتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي ومتضامنة مع الفلسطينيين خارج الفندق الذي يقيم فيه هرتسوغ، بحسب وسائل إعلام عبرية.


وكان مكتب الرئيس الإسرائيلي أعلن في بيان يوم الأحد، أنه سيجتمع مع الرئيس الأميركي في البيت الأبيض يوم الثلاثاء المقبل، لبحث الأوضاع الراهنة في غزة ولبنان.


من جهتها، ذكرت صحف عبرية أن هرتسوغ سيحضر اجتماعات الاتحادات اليهودية في أميركا الشمالية التي تنطلق مساء الأحد- حسب التوقيت المحلي- في ملعب ناشونالز بارك للبيسبول في واشنطن.

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