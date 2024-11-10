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إعادة ترتيب الأوراق الأردنية

11/10/2024 11:28:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






هناك قلق واضح يمكن تلمسه في الأردن من إعادة انتخاب دونالد ترامب سيدا للبيت الأبيض.
لا أحد يستطيع التكهن بمكنونات الرجل وسلوكياته، يمكن المراهنة قليلا على ضوابط الدولة في الولايات المتحدة الأميركية لكن قراءة الرجل من خلال أربع سنوات قضاها سابقا في البيت الأبيض بالإضافة إلى ما يورده بوب وودورد في كتابه الاستقصائي الأخير تحت عنوان "الحرب"، توحي أن ترامب رجل لا يمكن التعامل معه بسهولة مؤسسية، وربما يمكن المراهنة أيضا على أن ترامب نفسه قد تغير قليلا، لكن هذا رهان في النهاية.
في المحصلة علينا– مثل غيرنا- أن نتعامل مع الحاكم بأمر الله الواشنطوني بمعطيات واقع الأمر لا الأمنيات والتمنيات.
المعطيات تقول إن سيد البيت الأبيض رجل أعمال يحب الصفقات ويفهمها جيدا، بمعنى أنه يبحث عن "المصالح" في سياساته، وهو يحب العمل بمزاجيته التي تحاول مؤسسات الدولة في واشنطن ضبطها قدر الإمكان ووضعها في إطار صلاحياته فلا يتجاوزها، وهذا محكوم بالدستور الأميركي أولا، والحزب الذي حمل ترامب إلى سدة الرئاسة ثانيا.
بالنسبة للحزب الجمهوري، فهو ليس كتلة صماء واحدة، لقد تعرض الحزب منذ نهايات إدارة ريغان في ثمانينيات القرن الماضي إلى عمليات فك وتركيب جوهرية عديدة، بقي محافظا لكن تلك القيم المحافظة توزعت على تيارات متعددة في داخل الحزب الضخم والذي يعكس مزاجية قارية لقطاع واسع من الأميركيين الذين يعتبرون أنفسهم "وطنيين"، تلك الوطنية التي التقطها تيار ترمب ليختزلها في شعار "أميركا أولا"، وهو شعار فضفاض وواسع وحمال أوجه في دولة بحجم قارة واسعة وهائلة التعدد.
الحزب الجمهوري أيضا له حواضنه المالية والتمويلية التي تمثلها شركات اقتصادية وصناعات عملاقة ومجمع من رجال الأعمال والصناعة وحيتان المال الذين تتقاطع مصالحهم "المالية" مع سياسات تعتمد خفض الأزمات أو تصعيدها في مناطق العالم حسب المصلحة.
في الأردن، الدولة الصغيرة في قلب أزمات الشرق الأوسط، لدينا الجغرافيا السياسية، وهي جغرافيا إما أن تكون نعمة أو نقمة، حسب نوعية الإدارة التي ننتهجها لكل مقدراتنا وأدواتنا و.. تحالفاتنا.
"الأردن أولا" سياسة أكثر من شعار، والآن وقتها ومكانها ومحلها، وهذا يتطلب رؤية حقيقية للدولة الأردنية في الحفاظ على مصالحها وتقديمها للمرور من تلك المرحلة التي يرى فيها الجميع أنها قد تكون صعبة ومليئة بالتحديات، مما يعني أن الدولة بمجموعها كاملا مطالبة بالحوار الثري الذي يصنع التوازنات بين عمليات إصلاح مستمرة في الدولة وضرورية يجب أن لا تتوقف، خصوصا في قطاع إدارة الدولة، وإدارة السياسة الخارجية ضمن رؤية مبتكرة جديدة تمثل مصلحة الأردن في مواجهة تحديات ممكنة بل ومحتملة ووشيكة.
علينا أن نقدم نحن المبادرات ونكون طرفا أساسيا في الحلول بدلا من حشرنا واستهدافنا المستمر كطرف في المشكلة الشرق أوسطية، والمبادرات دوما شرطها الأساسي في التحالفات الإقليمية التكاملية مع قوى حقيقية هي أيضا تبحث عن زيادة قوتها بما لدينا من أدوات ومعطيات.
كل ما نحتاجه الآن، حوارات حقيقية وثرية بين الجميع في الداخل، حوارات نخب مكثفة ومتخصصة لنضع رؤية الدولة على الأقل لأربع أو خمس سنوات قادمة مبنية على خريطة طريق واضحة تعين رأس الدولة والمؤسسات الرسمية والخروج من "التقوقع الرسمي" وآليات "الدفاع عن النفس" إلى رؤية واضحة مبنية على المصلحة الأردنية للدولة، والدولة فقط.

MENAFN10112024000072011014ID1108870680

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