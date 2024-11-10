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مستقبل صناعة السياحة وموقع الأردن الجغرافي

11/10/2024 11:28:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








خلال نقاش عائلي على طاولة الغداء وحديثي حول حالة التراجع الكبيرة التي يعيشها قطاع السياحة في الأردن، مقارنة مع ما سبق من قفزات او طفرات استثنائية لنمو غير مستدام بحكم موقعنا وسط محيط ملتهب، استقبلت من ابنتي الغالية أرين سؤالا مباشرا تقول: ((لماذا يتم دائما في كل اجتماع او محاضرة او حصة مدرسية او مؤتمر لتسويق الأردن بدء الحديث بعبارة (( يتميز الأردن بموقعه الجغرافي))، ولا ارى خلال السنوات الماضية سوى ان موقعه الجغرافي كان من ابرز المخاطر التي تواجهه او سببا في تراجع مؤشرات النمو او الاستقطاب اليه؟ وهل هناك عبارة اخرى يمكن ان نبدأ بها افتتاح الحديث تسويقا غير تلك العبارة؟ وهل يمكن ان نبدأ التعريف من جديد ((بأن الأردن يمتاز بوعي الادارة ووضوح الرؤية وسلاسة الخدمات الحكومية)) ونكون فعلا كذلك؟ وهل حديثك الدائم عن الامن والامان وكأن المسافر الى اوروبا او الى شرم الشيخ يتم استقباله ((بالحجارة)) وأردنيا يتم استقباله ((بالورود))؟ طبعا لم أستطع الرد على الاسئلة، فكان سكوتي هو اقرار بما ذهبت اليه من تفكير تعلمي واع، تاركا لكل قارئ ان يجيب على هذه الاسئلة من جانب اقتصادي وتنموي وسياحي او حتى جيوسياسي.

إعادة التفكير بالأسئلة وخلق الاجوبة المناسبة لها هو النموذج الصحيح للتعلم عند الحديث بضرورة اعادة صناعة السياحة أردنيا، وقد تكون اولى الخطوات ان نؤمن عند بناء اي نموذج او خطة او موازنة تخص القطاع اننا لسنا الافضل، بل نسعى لنكون جزءا من عالم او منافس هو الافضل، وان نقلل من سقف توقعاتنا وتصريحات مسؤولينا، وان نعترف بالواقع الذي نعيشه من مستوى متدن للاهتمام والاستجابة لبناء مستقبل السياحة الأردنية، والذي تؤكده النماذج والبيانات للجهات العاملة في القطاع، والذي وصل لحد وصفهم بأن اكبر جائحة واجهت العالم اجمع ((جائحة كورونا)) كانت اكثر تنضيما وفائدة وتجاوب لمحاولة ضمان المنعة والاستدامة بالقطاع، الا انه غاب كل ذلك عن الاجندة والقرارات الرسمية خلال عام كامل وما زال مستمرا من ايام الحرب على غزة، والتي تثقل كاهل القطاع وتجعله في حيرة من مستقبل غير واضح.
وفي السياق قد يكون الاهتمام الملكي في عجلون وجرش ظهر جليا خلال الشهور والسنوات الماضية، وكالعادة سبق الجميع تفكيرا وتسليطا للضوء على ضرورة بناء نموذج سياحي مختلف للمرحلة المقبلة، وتجاوز البقاء بعقلية استهداف نقطة أردنية محددة دون غيرها كما هو الحال دائما، وقد يكون اجتماع دولة رئيس الوزراء قبل ايام لغاية اعادة نهضة ودعم السياحة العلاجية يمثل اولى الخطوات الملموسة لخدمة السياحة خلال عام كامل مضى، وقد يكون قرار وزير الداخلية الجريء والذكي لدخول الاخوة الليبيين للمملكة بإجراءات الفيزا عند الوصول متوافقا وداعما للتوجه الملكي والارادة في خدمة القطاع، ولكن اين دور الجهات المختصة بالتسويق والتنظيم والمنعة للقطاع؟ وهل سيبقى دورها بالسفر والمشاركة بالمعارض واصدار رسائل الاطمئنان للاجنبي هو الحل؟وهل سنبقى نكرر بعض الاسماء والشخوص والافكار والتي تجتمع منذ سنوات ممثلة عن القطاع تقرر المصير؟ وهل لا يوجد الا البتراء أردنيا في جعبتنا للتسويق وبث الصور؟ وهل هناك من يضع المثلث الذهبي ضمن اولوياته للتسويق وتقدم خطوة حقيقية في شركة متخصصة لتسويقه؟ واين وصلنا في شركة طيران منخفض التكاليف تخدم الوصول الى الأردن؟ وهل نعمل فقط لإضافة مواقع لملف اليونسكو وينتهي عندها العمل؟ وهل سنستمر بالتغني بتسجيل المنسف على لائحة التراث الثقافي الحي لليونسكو وثمن كيلو اللحم أردنيا صعب المنال على اصحاب المنسف؟ وهل ستبقى السياحة والمواقع الأكثر جذبا رهينة غضب ورغبات مجتمعات محددة قريبة من تلك المواقع السياحية؟ وهل استطعنا ان ننتج حتى ولو قطعة صغيرة تعكس الهوية السياحية يمكن حملها او شراؤها بكلفة بسيطة ووزن خفيف للتنقل وتمثل هوية وتاريخ المكان؟ وهل سنبقى نردد الأردن متحف مفتوح ونحن اصلا لا نملك عنوانا للوصول لمتحف فعلي يجمع التاريخ يصلح للزيارة في مكان واحد؟ وهل فعلا تنقصنا الغرف الفندقية وجميعها لم تصل لنسبة ملاءة النصف لتقنع المستثمر لزيادة عددها او الاستثمار بهذا القطاع اصلا؟ وهل تنعكس القوانين المعدلة في القطاع على الانظمة والاجراءات ام ستبقى تدور مكانها؟ وهل الاسماء الطويلة لهيئات ولجان متخصصة في التطوير والتدريب والتخطيط السياحي حققت شيئا حقيقيا؟ وهل فعلا نحن نهتم بالبيئة حتى نتحدث عن السياحة البيئية او المستدامة؟ وهل قيمة الضرائب على تذاكر طيران الملكية فيها من الحكمة ما يجعلها اختيارا للسفر؟ اسئلة لن تنتهي الا بانتهاء شخوص وادارة الفكر السياحي التقليدي غير المتطور.
نحتاج ثورة فكرية وعلمية وعملية مدروسة على الواقع في هذا القطاع، في وقت اصبحت السياحية من أكثر الصناعات تطورا في العصر الحاضر، لأهميتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، واعتبارها مصدرا مهما من مصادر العملة الصعبة، ومحركا اساسا لرؤوس الاموال داخل البلد وخارجه، بالاضافة لما تسهم به من توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال الصناعات الداعمة لها، فهي اعلى نماذج الصناعات المركبة مقارنة مع غيرها، نحتاج دون تردد ضمان استدامة العلاقات السياسية مع الجميع فهي العصب الاول للاستقطاب، نحتاج لإعادة صياغة دورنا وشراكاتنا ضمن الموقع الجغرافي للأردن لنقنع الآخرين بأهمية موقعنا، نحتاج انفتاحا وتسهيلات قائمة على العلاقات الدبلوماسية لسفرائنا، نحتاج للوعي بالعلاقة مع الدول المجاورة وتعزيزها لاستكمال جولة السائح الذي استقطبوه هم وليس نحن، فهي اساس ما يمكن تسميته موقعا جغرافيا مهما لخدمة هذا القطاع، ولنعلم ان تجديد صناعة السياحة والخروج من قاع التكرار المظلم لأفكارنا يبدأ من خلال إعادة تشكيل المشهد السياحي وشخوص ادارته العامة، وإعادة رفع القيود عن محركات النمو، وامتلاك سياسة المنعة لا الفزعة عند المخاطر، وتجاوز الخلافات مع الحدود، واناطة الامر والمشورة لأهل القطاع من المستثمرين الحقيقيين في نجاح مستقبله.

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