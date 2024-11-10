Monday, 11 November 2024 09:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ماذا يريد ترامب؟

11/10/2024 11:28:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)









عاد الحديث من جديد عن الوضع الراهن في الشرق الأوسط على خلفية فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، وإلى حد بعيد تعتمد كثير من التحليلات على بعض الشعارات التي رفعها خلال حملته الانتخابية، وعلى ذكريات مواقفه خلال ولايته الأولى من النزاعات التي تعيشها المنطقة منذ عدة عقود، وفي مقدمتها ما عرف بصفقة القرن التي رفضتها الدول العربية، ولم تقبلها إسرائيل صراحة رغم ما سبقها من سخاء قدمه ترامب - كما لم يفعل أحد من قبله منذ عام العام 1967- حين اعترف بالقدس عاصمة لليهود، وبالمستوطنات وغور الأردن والجولان جزءا من (أرض إسرائيل)!
يعدّ ترامب من أشد الرؤساء الأميركيين الذين نتذكرهم تأييدا ومساندة لإسرائيل، وسبق أن كان وفيا لما وعد به اللوبي الصهيوني لدعم إسرائيل بجميع اشكال الدعم حتى ذلك الذي قد لا يخطر على بالها، من دون أن يقول (أنا صهيوني) مثلما قال الرئيس بايدن الذي قدم لإسرائيل كل ما يجعل منه شريكا في حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، ومؤخرا على لبنان، ومع أننا لم نسمع برئيس أميركي يتردد في دعم إسرائيل إلا أنه ما من أحد منهم لم يأخذ في الاعتبار مصالح بلاده في المحيط الأوسع المعروف بالشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا، بحث تكون إسرائيل جزءا من تلك المصالح وليس نقيضا لها تحت أي ظرف من الظروف.
لقد تعهد الرئيس ترامب خلال حملته الانتخابية بوقف الحرب في المنطقة، وفي أوكرانيا وفي كل مكان من منطلق أنه يفضل العمل من اجل السلام العالمي بدل تأجيج الحروب، وعلى حد رأي أحد الصحفيين المقيمين في غزة وهو يتحدث لإحدى الإذاعات قبل ظهور نتائج الانتخابات (( لقد تعهد كل من ترامب وهاريس بوقف هذه الحرب، ونحن لايهمنا من سيفوز، وإنما من يفي بوعده ويوقف هذه الإبادة التي نتعرض لها)، ولكن بعض من نشهد لهم بأنهم خبراء في الشأن الأميركي يتوقعون بأن يعاود ترامب طرح (صفقة القرن) من جديد، وبعضهم يرى أنها ستكون في نهاية المطاف على حساب الأردن!
أنا لست متخصصا بالشأن الأميركي، لكنني وعيت على مدى نصف قرن من الزمان على الأردن البلد الأكثر ثباتا في كل المتغيرات، وأنه رقم صعب في أي معادلة تتكون من تلقاء نفسها أو بفعل فاعل، ذلك أن حساب الأردن يصيب حسابات الجميع، فلا يصل الضرر إليه إلا بقدر استيعابه الطبيعي لنتائج الكوارث التي يجلبها الآخرون لأنفسهم، وأستغرب أحيانا أن بعض التحليلات تتحدث عن إسرائيل كما لو أنها ليست في ورطة لم تعهدها من قبل، وتتحدث عن أميركا وكأنها ما تزال على ما هي عليه منذ ولاية ترامب الأولى، أو أنه هو ما يزال ذلك الرئيس الذي لا يواجه أربعين تهمة جنائية في قضية الوثائق السرية وحدها، لتظهر عودته إلى البيت الأبيض وكأنها نذير شؤم على الأردن!
إذا كان الرئيس ترامب يريد كما يقول إحلال السلام في المنطقة فذلك يعني أنه يستجيب للنقاط التي سبق أن عرضها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عليه في البيت الأبيض أو مرة، مثلما عرضها على قادة العالم كلهم، والتي تتلخص في أنه من دون منح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشريف فإن هذا الصراع لن ينتهي إلى يوم الدين، وأن أي التفاف أو (( سقوط بالبراشوت)) على تلك الحقوق تحت عناوين مثل الديانة الإبراهمية، والمشروعات الاقتصادية الكبرى لن تلبي شروط السلام، وما هي إلا مضيعة للوقت.
ماذا يريد ترامب؟ مجرد سؤال يمكننا أن نطرحه على أنفسنا، ويمكن أن نطرحه على الرئيس الجديد عندما يضع قدمه في البيت الأبيض، ولكن هل يمكن أن نحصل على إجابة واضحة من رئيس بحاجة إلى وقت طويل حتى يلتقط أنفاسه قبل أن يعرف هو ماذا يريد؟!

MENAFN10112024000072011014ID1108870678

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث