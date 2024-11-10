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أسبوع على الافتتاح.. وحراك حكومي نيابي

11/10/2024 11:28:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








الإثنين المقبل تبدأ أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين الذي جرت انتخاباته في العاشر من أيلول/ سبتمبر الماضي، وخلال الفترة الممتدة من العاشر من أيلول وحتى اليوم جلس النواب الجدد مع بعضهم بعضا وتعرفوا وشكلوا تحالفاتهم، وأفرزت الكتل رؤساءها تحت القبة وأفرزت كتل أخرى مترشحيها لموقع الرئاسة، وهذا ما فعلته كتلة الميثاق الوطني التي أعلنت عن ترشيح رئيس المجلس السابق احمد الصفدي للعودة لرئاسة المجلس العشرين، فيما اعلنت كتلة جبهة العمل الاسلامي عن ترشيح رئيس الكتلة النائب صالح العرموطي لموقع الرئاسة، ولذا فإن التوقعات تشير لانحسار المنافسة على موقع رئاسة كرسي العبدلي بين الصفدي والعرموطي.
في الاثناء وخلال تلك الفترة تشكلت حكومة جديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان الذي حرص على عقد لقاءات مع النواب الجدد في دار مجلس الوزراء وبحث معهم قضايا مختلفة تتعلق بالمرحلة المقبلة وسبل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وفي الاثناء فإن الحكومة تعد العدة لاستقبال افتتاح الدورة العادية الاولى حيث تشير الترجيحات ان الحكومة لن تضيع وقتا طويلا قبل طلب ثقة المجلس، وانها لن تنتظر شهرا من افتتاح الدورة لطلب الثقة، كما نص الدستور، وستعمل على طلب الثقة في اقرب فرصة ممكنة عندما يصبح المجلس جاهزا لذلك أي بعد انهاء انتخاب مكتبه الدائم والبدء بانتخاب اعضاء لجانه الدائمة ولجنة الرد على خطبة العرش.
وفي السياق، لا يمكن اغفال ان الحكومة الجديدة شارك فيها وزراء سبق ان جلسوا على مقعد النواب لدورات متعددة وهم عبد المنعم العودات وخير أبو صعيليك وخالد البكار، ويزن شديفات، بيد ان الملاحظة الأبرز ان الوزير العودات تسلم وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وهي الوزارة الأكثر قربا من النواب وقضاياهم ومشاكلهم، وهو يكاد يكون حلقة الوصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
الوزير العودات، لم يكن نائبا فقط وانما سبق له ان ترأس مجلس النواب التاسع عشر في دورته الاولى غير العادية، وهو أيضا نائب لدورات متعددة، وليس هذا فحسب بل انه ترأس اللجنة القانونية النيابية لأكثر من سبع دورات، فهو عمليا من رحم البرلمان.
كل هذا من شأنه جعل العلاقة بين السلطتين اكثر فهما وعمقا، وربما انسجام، واعتقد ان النواب والحكومة من خلال وزيرها العودات سيعملون على إرساء علاقة تفاهم بشأن مواضيع متعددة ابرزها الأسئلة والاجوبة والاستجوابات ولقاء النواب والوزراء وغيرها من قضايا نيابية ستبرز حتما طوال خلال دورات المجلس.
الثابت ان وزارة التنمية السياسية طالما جلس على سدتها برلمانيون كان لهم حضور نيابي وبرلماني تحت القبة، وهذا رفع منسوب التفاهم بين السلطتين، وجاء الوزير العودات أيضا من رحم البرلمان وهو يعرف مشاكل النواب وقضاياهم، ويعرف طرق التعامل معهم، ويعرف ان المجلس الحالي مختلف في تركيبته واشخاصه عن مجالس سابقة، وانه جاء كنتاج لمنظومة تحديث سياسي ملكية نتج عنها تعديلات دستورية وقانون انتخاب جديد تم بموجبه انتخاب المجلس الحالي، وقانون أحزاب جديد وتوصيات بتعديل قانون الإدارة المحلية وهو التعديل الذي يتطلع ان تقوم به الحكومة الحالية بالسرعة الممكنة.
وزارة التنمية السياسية وعت من خلال وزيرها العودات ان المرحلة مختلفة، وان تعزيز حضور الأحزاب في المشهد السياسي مهم، وان الأحزاب السياسية حضرت في المجلس الجديد، وبالتالي فإن أي حوار لن يقتصر فقط على النواب وانما يتوسع ليشمل الأحزاب التي حضرت تحت القبة.
ولهذا كله استبق العودات افتتاح الدورة البرلمانية وعقد لقاءات مع الأحزاب وممثليهم تحت القبة، وفي تلك اللقاءات تم التأكيد على ان الحكومة تسعى من خلال بوابة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية للاستماع لوجهات نظرهم وآرائهم ومقترحاتهم حول القضايا الوطنية، وستعمل لاستمرار اللقاءات مع الأحزاب والكتل البرلمانية الممثلة لهم، وصولاً لعلاقة أكثر إيجابية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

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