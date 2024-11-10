الفحوص تكشف إصابة ريان

(MENAFN
- Al Watan)
بينت الفحوصات الطبية طبيعة إصابة مدافع الأهلي، ريان حامد، التي تعرض لها خلال مواجهة الرائد الأخيرة، وأن إصابة اللاعب عبارة عن التواء وتمزق في أربطة مفصل القدم، وستحدد استجابة اللاعب للبرنامج العلاجي مدة غيابه.
وشارك ريان في 7 مباريات
هذا الموسم مع الأهلي بواقع 4 مباريات في الدوري
و3 في دوري أبطال آسيا للنخبة، علمًا بأن الألماني، ماتياس يايسله، لا يعتمد بصفة أساسية على اللاعب، في ظل المستوى المميز لقلبي الدفاع، روجير إيبانيز، وميريح ديميرال، قبل تعرض الأخير للإصابة الشهر الماضي.
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