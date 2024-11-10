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الفحوص تكشف إصابة ريان

11/10/2024 11:25:30 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت الفحوصات الطبية طبيعة إصابة مدافع الأهلي، ريان حامد، التي تعرض لها خلال مواجهة الرائد الأخيرة، وأن إصابة اللاعب عبارة عن التواء وتمزق في أربطة مفصل القدم، وستحدد استجابة اللاعب للبرنامج العلاجي مدة غيابه.
وشارك ريان في 7 مباريات هذا الموسم مع الأهلي بواقع 4 مباريات في الدوري و3 في دوري أبطال آسيا للنخبة، علمًا بأن الألماني، ماتياس يايسله، لا يعتمد بصفة أساسية على اللاعب، في ظل المستوى المميز لقلبي الدفاع، روجير إيبانيز، وميريح ديميرال، قبل تعرض الأخير للإصابة الشهر الماضي.

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