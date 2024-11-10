3 أجانب الأكثر إهدارا للفرص

(MENAFN
- Al Watan)
تقاسم لاعب
النصر، السنغالي ساديو ماني، رقمًا سلبيًا مع أحد نجوم الأهلي، رغم قيادته العالمي لتحقيق الانتصار على الرياض، وسجل ماني هدف الانتصار.
وبحسب الحساب الرسمي لموقع ((سوفا سكور)) لإحصائيات كرة القدم، فإن ماني هو أكثر لاعبي دوري روشن، إهدارًا للفرص (7) خلال الموسم الجاري.
وأوضح أن النجم السنغالي يتساوى مع مهاجم الأهلي الإنجليزي، إيفان توني، ولاعب الاتفاق الكاميروني، توكو إيكامبي.
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