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3 أجانب الأكثر إهدارا للفرص

11/10/2024 11:25:29 PM
(MENAFN- Al Watan) تقاسم لاعب النصر، السنغالي ساديو ماني، رقمًا سلبيًا مع أحد نجوم الأهلي، رغم قيادته العالمي لتحقيق الانتصار على الرياض، وسجل ماني هدف الانتصار.
وبحسب الحساب الرسمي لموقع ((سوفا سكور)) لإحصائيات كرة القدم، فإن ماني هو أكثر لاعبي دوري روشن، إهدارًا للفرص (7) خلال الموسم الجاري.
وأوضح أن النجم السنغالي يتساوى مع مهاجم الأهلي الإنجليزي، إيفان توني، ولاعب الاتفاق الكاميروني، توكو إيكامبي.

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