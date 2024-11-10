Monday, 11 November 2024 09:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اختتام فعاليات ملتقى الترجمة الدولي 2024 في الرياض بحضور أكثر من 3000 زائر و50 خبيرًا محليًّا ودوليًّا

11/10/2024 11:25:18 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة فعاليات ملتقى الترجمة الدولي 2024 في الرياض، بعد يومين حافلين بالجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية، التي جذبت أكثر من 3000 زائر من المهتمين والمتخصصين في مجال الترجمة من مختلف أنحاء العالم.
وشهد الملتقى مشاركة أكثر من 50 خبيرًا محليًّا ودوليًّا في 10 جلسات حوارية وأكثر من 10 ورش عمل، وقدموا خلالها أحدث الأفكار والتقنيات في مجال الترجمة وناقشوا التحديات التي تواجه العاملين في القطاع. كما صاحب الملتقى معرض ضم أكثر من 30 جهة محليّة ودوليّة.
ومن أبرز الفعاليات التي استقطبت اهتمام الزوار كانت فعالية "حكايا ترجمية"، وهي مساحة مميزة شارك فيها 7 من الخبراء قصصهم الملهمة وتجاربهم الشخصية والمهنية والدروس المستفادة، مما أضفى طابعًا إنسانيًا على الحدث وعزز من تبادل الخبرات بين المشاركين.
كما شمل الملتقى 5 حلقات نقاش، استعرض من خلالها الباحثون أوراقهم البحثية المدعومة من المرصد العربي للترجمة، حيث سلطت هذه الحلقات الضوء على موضوعات بحثيّة جديدة ومبتكرة تُسهم في تطوير قطاع الترجمة وتعزيز دوره في نقل المعرفة بين الثقافات.
وفي إطار تقديم تجارب تفاعلية، تم تنظيم 4 دوائر للترجمة، التي أتاحت للزوار فرصة تجربة 4 أنواع مختلفة من الترجمة، بما في ذلك توطين ألعاب الفيديو من 4 لغات هي الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، والصينية، مما أتاح لهم فهمًا أعمق لتحديات الترجمة التخصصية وتجربة أجواء العمل الحقيقي.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى ضمن جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للترجمة والتواصل الثقافي، وتطوير قطاع الترجمة ليكون رافدًا مهمًا لدعم الاقتصاد المعرفي. وقد عبر المشاركون عن شكرهم للهيئة على تنظيم هذا الحدث المتميز الذي أتاح لهم فرصة تبادل الخبرات وتوسيع شبكات التواصل، مؤكدين أن ملتقى الترجمة الدولي 2024 شكّل منصة مثالية لدعم قطاع الترجمة في notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_241110_224818_335-->

MENAFN10112024000089011017ID1108870672

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث