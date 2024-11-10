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3 خطوات تكشف التزييف الـــعميق في المحتوى الإلكتروني

11/10/2024 11:25:18 PM
(MENAFN- Al Watan) حددت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي 3 خطوات يمكن من خلالها تحديد التزييف العميق أثناء عملية فحص صحة المحتوى في الوسائط، وما في حكمها، بما يحول من الوقوع في عملية الخداع والتضليل والاحتيال التي قد يتعرض لها البعض، لا سيما وأن حالات التزييف العميق ((الخبيثة)) يصعب اكتشافها بسهولة.
التحقق من السياق
بينت الهيئة -وفق إرشاداتها- أن أولى خطوات اكتشاف التزييف العميق ومنع المخاطر، هو تقييم الرسالة عبر التأكد من مصداقية المصدر، مثل الجهات الرسمية، أو الأفراد المعروفين، والتحقق من المعلومات مع المواقع الرسمية أو الاتصال بالمصدر مباشرة من خلال القنوات المعترف بها للتأكد من صحتها، إضافة إلى التحقق من السياق، وتحديد ما إذا كان المحتوى متوافقًا مع ما هو متوقع عادة من المصدر، على سبيل المثال فمن غير المرجح أن يؤيد المسؤولون العموميون خطط الاستثمار أو يروجوا لعروض غير عادية، والتنبه للهدف من المحتوى، خصوصًا ما يحث منها على اتخاذ إجراء فوري، مثل النقر على الروابط، أو تنزيل التطبيقات، أو تقديم معلومات شخصية.
التغييرات المفاجئة
أشارت الهيئة إلى أن ثاني هذه الخطوات هو تحليل العناصر السمعية والبصرية، من خلال التركيز على حركات الوجه غير المنتظمة، مثل مراقبة تعبيرات الوجه غير الطبيعية أو المحرجة، خاصة حول الفم والعينين والحاجبين، وكذلك التدقيق في تناقضات الإضاءة، والتي لا تتوفق مع مصدر الضوء أو المناطق المحيطة، حيث يمكن أن تشير هذه التناقضات، خاصة في المشاهد المعقدة أو الحركية، إلى وجود حالة تلاعب، وكذلك التدقيق في التغييرات المفاجئة في نسيج الجلد أو لونه، والتي لا تتطابق مع المشهد، لأنها قد تشير إلى التلاعب.
الإبلاغ عن الحادث
دعت الهيئة أخيرًا كل من يتأثر بالتزييف العميق، إلى اتخاذ عدد من الخطوات المحددة لمعالجة الموقف، ومن ذلك حفظ نسخ من المحتوى، بما في ذلك الروابط ولقطات الشاشة والبيانات متضمنة جميع الأدلة ذات الصلة، مثل: التواريخ، والأوقات، والمنصات، التي تم فيها نشر حالات التزييف العميق، وهي إجراءات حاسمة للإجراءات النظامية، ومن ثم إبلاغ السلطات بالواقعة، وذلك بإرسال المحتوى الضار إلى 330330، كما يتعين إبلاغ وحدة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية من خلال البوابة الإلكترونية أو عن طريق زيارة مركز الشرطة، وبالنسبة للحالات التي تنطوي على احتيال مالي أو سرقة هوية، من الضروري إبلاغ الخدمة الإلكترونية للبنك المركزي السعودي لمنع حدوث أضرار إضافية.
التزييف غير الخبيث
محاكاة التدريب.
الدعاية والإعلان.
إنشاء تعليقات صوتية ودبلجة واقعية.
السينما والإنتاج.
التزييف الخبيث
إنشاء صور صريحة للمضايقة أو الابتزاز.
استخدام أصوات مزيفة لتقليد الأصوات الموثوقة وخداع الضحايا لتحويل الأموال.
توظيف الأصوات المستنسخة للوصول إلى المعلومات المصرفية وتفويض المعاملات أو الأوامر.
استخدام تقنية التزييف العميق.
تغيير المقابلات والخطب لتشويه سمعة السياسيين.
محاكاة الاتصالات التي يجريها المدراء التنفيذيون لسرقة معلومات الشركة الحساسة.

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