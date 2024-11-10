أفراح العداوي والصوافية - جريدة الوطن السعودية

أفراح العداوي والصوافية - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
11/10/2024 11:25:03 PM
(MENAFN
- Al Watan)
احتفت عائلتا العداوي والصوافية بعقد قران محمد عداوي، ولجين أبو صافية، بمحافظة الدرب، وسط حضور من الأهل والأصدقاء.
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