المعلمي تلتقي مبتعثي كندا - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
11/10/2024 11:25:03 PM
(MENAFN
- Al Watan)
التقت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى كندا آمال المعلمي، بالطلبة السعوديين المبتعثين في كندا. واطمأنت خلال اللقاء على أحوال الطلبة، وأبرز التحديات التي يواجهونها خلال فترة الدراسة في الخارج، مؤكدةً أهمية توفير بيئة محفزة لهم للتميز والابتكار.
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