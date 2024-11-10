العباسي يحتفل بابنته - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
11/10/2024 11:25:02 PM
(MENAFN
- Al Watan)
احتفل وليد بن صالح العباسي بعقد قران ابنته على الشاب، فيصل سعيد الغامدي، في المدينة المنورة، وسط حضور لفيف من الأعيان و الأهل والأصدقاء.
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