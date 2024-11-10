بدائل Ozempic الطبيعية تخفض الشهية

(MENAFN
- Al Watan)
حقق دواء
((أوزمبيك)) شهرة واسعة لعلاج السكري من النوع 2 وفقدان الوزن، بفضل مكونه النشط ((سيماغلوتايد)). لكن له آثار جانبية مثل الغثيان واضطرابات الجهاز الهضمي. وهناك بدائل طبيعية لتعزيز مستويات هرمون ((GLP-1))، الذي ينظم الجوع والهضم، عبر تغييرات غذائية بسيطة، كالتالي:
- الألياف القابلة للذوبان
تعتبر الألياف القابلة للذوبان من العوامل الرئيسية في تحفيز إنتاج GLP-1. وهذه الألياف، التي تذوب في الماء وتشكل مادة هلامية في الأمعاء، تخضع للتخمير بواسطة بكتيريا الأمعاء، ما يؤدي إلى إنتاج أحماض دهنية قصيرة السلسلة تحفز إفراز GLP-1.
- البروتين الخالي من الدهون
يساهم البروتين الخالي من الدهون في تعزيز مستويات GLP-1 بشكل فعال. ويمكن الحصول على البروتين من مصادر نباتية مثل الفاصوليا والعدس وفول الصويا، بالإضافة إلى البروتينات الحيوانية مثل الدجاج والأسماك والبيض.
- الدهون الصحية
أظهرت الدراسات أن تناول الوجبات التي تحتوي على زيت الزيتون يعزز استجابة أقوى لـ GLP-1 مقارنة بالوجبات التي تحتوي على الزبدة، ما يساهم في تحسين التحكم في الشهية.
- الأطعمة الغنية بالبوليفينول
يمكن تعزيز مستويات GLP-1 عبر تناول الأطعمة الغنية بالبوليفينول. حيث تعمل على دعم إفراز GLP-1، إضافة إلى تحسين الصحة العامة عن طريق تقليل الالتهابات وتحسين حساسية الأنسولين.
MENAFN10112024000089011017ID1108870665
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.