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بدائل Ozempic الطبيعية تخفض الشهية

11/10/2024 11:23:03 PM
(MENAFN- Al Watan) حقق دواء ((أوزمبيك)) شهرة واسعة لعلاج السكري من النوع 2 وفقدان الوزن، بفضل مكونه النشط ((سيماغلوتايد)). لكن له آثار جانبية مثل الغثيان واضطرابات الجهاز الهضمي. وهناك بدائل طبيعية لتعزيز مستويات هرمون ((GLP-1))، الذي ينظم الجوع والهضم، عبر تغييرات غذائية بسيطة، كالتالي:
- الألياف القابلة للذوبان
تعتبر الألياف القابلة للذوبان من العوامل الرئيسية في تحفيز إنتاج GLP-1. وهذه الألياف، التي تذوب في الماء وتشكل مادة هلامية في الأمعاء، تخضع للتخمير بواسطة بكتيريا الأمعاء، ما يؤدي إلى إنتاج أحماض دهنية قصيرة السلسلة تحفز إفراز GLP-1.
- البروتين الخالي من الدهون
يساهم البروتين الخالي من الدهون في تعزيز مستويات GLP-1 بشكل فعال. ويمكن الحصول على البروتين من مصادر نباتية مثل الفاصوليا والعدس وفول الصويا، بالإضافة إلى البروتينات الحيوانية مثل الدجاج والأسماك والبيض.
- الدهون الصحية
أظهرت الدراسات أن تناول الوجبات التي تحتوي على زيت الزيتون يعزز استجابة أقوى لـ GLP-1 مقارنة بالوجبات التي تحتوي على الزبدة، ما يساهم في تحسين التحكم في الشهية.
- الأطعمة الغنية بالبوليفينول
يمكن تعزيز مستويات GLP-1 عبر تناول الأطعمة الغنية بالبوليفينول. حيث تعمل على دعم إفراز GLP-1، إضافة إلى تحسين الصحة العامة عن طريق تقليل الالتهابات وتحسين حساسية الأنسولين.

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