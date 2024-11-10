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الأحزاب اليمينية في مواجهة الاتحاد الأوروبي: فرنسا أنموذجًا

11/10/2024 11:23:03 PM
(MENAFN- Al Watan) تنعم فرنسا الآن بحكومة إيمانويل ماكرون والتي تُمثل الوسط الليبرالي الأنسب لفرنسا في المرحلة الحالية، بعد تخطي وإبعاد حزب الجبهة الوطنية الفرنسي بزعامة مارين لوبان، التي غيرت اسمه الى اسم التجمع الوطني، في مساعي منها إلى تحسين صورة الحزب الذي وصم بمعاداة السامية.
وبالعودة لتاريخ هذا الحزب فقد كان ظهوره عام 1972 على يد جان لوبان، والد مارين، إذ ظل رئيساً له حتى يناير 2011، ثم تولت لوبان القيادة بعد والدها الذي يتبنى سياسة "هوياتية" تقوم على أساس الهوية والعرق، وأكدت أن موضوع المهاجرين وما يمكن أن يشكلوه من تهديد لفرص التوظيف، إضافة إلى تزايد المسلمين وما يشكلونه من أزمة تمس الأمن الفرنسي، من أهم محاور حزبها، بينما يرى كثير من الأحزاب الوسطية واليسارية في فرنسا أن دعوات اليمين المتطرف تشجع أعمال العنف وتدعو إلى التمييز على أساس الهوية، مما يعيد فرنسا للوراء وهذا ما لا تريده باريس ولا الاتحاد الأوروبي.
حقيقة الأمر أن أوروبا تُعيد نفسها للوراء بالفعل، ليس على صعيد فرنسا فقط، بل في جميع دول الاتحاد الأوروبي، ففي النمسا أثار فوز "حزب الحرية اليميني" النمسوي مخاوف المنتقدين في شأن صعود تيار اليمين المتطرف في أوروبا، إضافة إلى المكاسب الانتخابية التي حققها حزب "البديل من أجل ألمانيا"، وتصدر "حزب أخوة إيطاليا" اليميني المتطرف الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني نتائج الانتخابات الأوروبية، وكل هذه الأحزاب تتبنى خطابًا قوميًا متطرفًا ومعاديًا للمهاجرين والأقليات المسلمة، مما سيغير مفهوم الديمقراطية والتعددية في أوروبا، وقد يشكل تهديداً وتعارضاً مع فكرة الاتحاد الأوروبي وسياسته، بخاصة اذا ما سعت الكتل البرلمانية في الاتحاد الأوروبي إلى الانسحاب منه أو تقليص صلاحياته، بعد رفضها مواصلة تقديم دعم مالي لأوكرانيا عبر مواقف سابقة .
من جانب آخر تناقض رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لان سياستها في المحافظة على قوة ومسار الاتحاد الأوروبي عبر إعلانها تنفيذ إستراتيجية الخطط الوطنية بحلول نهاية عام 2024، وتؤكد في اجتماع المفوضية الأخير أن "حزب الشعب الأوروبي" الذي يتألف من أقوى مجموعة سياسية سيوقف وسيتصدى لتمدد اليمينين، ثم قابلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وحزبها بحفاوة، وقالت إنها ترى فيها شريكًا مناسبًا مؤيدًا لأوروبا، مما أثار استياء الكتل البرلمانية داخل الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه فإن رئيسة المفوضية الأوروبية تواصل حث مؤسسات الاتحاد الأوروبي على العمل لتوسيع القائمة الحالية لجرائم الاتحاد الأوروبي، لتشمل جرائم الكراهية وخطاب الكراهية، وبالعودة لفرنسا فقد دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الـ 21 من ديسمبر (كانون الأول) 2022 المرشح للرئاسة في فرنسا إريك زمور بتهمة بالتحريض على الكراهية الدينية في فرنسا، وذلك بعد تصريحاته خلال مناظرة تلفزيونية عام 2016، وذكر فيها أن المسلمين يجب أن يختاروا بين الإسلام أو فرنسا، وعلى رغم أن فرنسا تضم نحو 6 ملايين مُسلم، يسهمون في الاقتصاد والصناعة، لكن الأعمال المناهضة للمسلمين في ازدياد.
من ناحية أخرى نجد أن استمرار صعود اليمين في الانتخابات الأوروبية هو استمرار لنسق سابق خلال الأعوام الأخيرة، تدفعه أسباب اقتصادية خلفتها جائحة "كوفيد-19"، وازدياد أعداد المهاجرين الذين سيكون لوجودهم تأثير ديموغرافي في أوروبا، إلا أن هناك إغفالاً لحاجة القارة العجوز إلى قوى عاملة تعزز نمو اقتصادها المتراجع، كما أنها بحاجة إلى تعزيز مجالات التعاون والثقة بين دول الاتحاد في الرؤية والأهداف الديمقراطية التي طالما نادى بها، وتعزيز الانفتاح التجاري مع دول خارج الاتحاد بغية استمرار ثقلها الإستراتيجي.
إن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي تدل على أن مسيرة الاتحاد تتجه للتحول نحو نظام جديد يختلف كلية عن السابق، مما يعني نهاية منطقة اليورو وربما تفكك التكتل القاري للاتحاد الأوروبي، ويؤكد ذلك تعالي أصوات "حزب البديل من أجل ألمانيا" الذي يدعو إلى خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي على غرار "بريكست".
ومع التغيير الحاصل داخل أروقة أوروبا بصعود اليمين المتطرف وعودة الرئيس دونالد ترمب لرئاسة الولايات المتحدة، يتجه الاتحاد الأوروبي نحو منعطف سياسي مُختلف تعززه مطالبات اليمين المتطرف القومية، والذي يرى أن المسألة الأوكرانية ليست أولوية، وأنها ومجرد أداة استنزاف اقتصادي لدول الأعضاء، إضافة إلى أنهم في مواجهة يتبنى سياسة تجعل من "أمريكا أولاً"، وفي نهاية الأمر ربما يتعين على الاتحاد الأوروبي مواجهة عدد من الأمور، وأولها احتمال مغادرة الولايات المتحدة حلف الشمال الأطلسي، أو في الأقل اتخاذ سياسة عدم الالتزام بمواصلة توفير المساعدات لأوكرانيا الذي تعهد به الرئيس السابق جو بايدن ويرفضها ترمب الآن، وفرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية، ربما تكون مُضاعفة، كعقوبات في شأن مسألة "الضرائب الرقمية"، وبالتالي يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إستراتيجيات عدة منها التخلي عن التدابير الدفاعية غير المجدية لحماية مكانة الاتحاد من دون الحاجة إلى الولايات المتحدة، والتوصل لحل تجاري معها، أو القبول باتفاق سلام مع روسيا، وتخلي الاتحاد عن مبادرات انضمام أوكرانيا إليه، مع الاقتناع بالأحزاب القومية الصاعدة.

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