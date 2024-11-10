أول إصابة بإنفلونزا الطيور بين البشر

(MENAFN
- Al Watan)
أكد مسؤولون صحيون، أن كندا اكتشفت أول حالة مشتبه بها لفيروس إنفلونزا الطيور (إتش5) لدى شخص، وهو مراهق في مقاطعة كولومبيا بغرب البلاد.
وقالت المقاطعة، في بيان، إن المراهق ربما أصيب بالفيروس من طائر أو حيوان، وكان يتلقى الرعاية في مستشفى
للأطفال.
وأضافت المقاطعة أنها تحقق في مصدر التعرض وتحديد المخالطين للمراهق، وقال وزير
الصحة الكندي مارك هولاند، في منشور على موقع X إن ((الخطر على الجمهور لا يزال منخفضًا)).
وذكرت مسؤولة الصحة في كولومبيا بوني هنري، في بيان: ((هذا حدث نادر. نحن نجري تحقيقًا شاملًا لفهم مصدر التعرض هنا في كولومبيا البريطانية بشكل كامل)).
ينتشر فيروس إنفلونزا الطيور H5 على نطاق واسع بين الطيور البرية في جميع أنحاء العالم، ويتفشى بين الدواجن والأبقار الحلوب في الولايات المتحدة، مع ظهور العديد من الحالات البشرية مؤخرًا بين العاملين في مزارع الألبان والدواجن في الولايات المتحدة. ولم تظهر أي أدلة حتى الآن على انتقال الفيروس من شخص إلى آخر. ولكن العلماء قالوا إن حدوث ذلك قد يؤدي إلى انتشار جائحة عالمية.
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