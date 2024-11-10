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أول إصابة بإنفلونزا الطيور بين البشر

11/10/2024 11:23:03 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد مسؤولون صحيون، أن كندا اكتشفت أول حالة مشتبه بها لفيروس إنفلونزا الطيور (إتش5) لدى شخص، وهو مراهق في مقاطعة كولومبيا بغرب البلاد.
وقالت المقاطعة، في بيان، إن المراهق ربما أصيب بالفيروس من طائر أو حيوان، وكان يتلقى الرعاية في مستشفى للأطفال.
وأضافت المقاطعة أنها تحقق في مصدر التعرض وتحديد المخالطين للمراهق، وقال وزير الصحة الكندي مارك هولاند، في منشور على موقع X إن ((الخطر على الجمهور لا يزال منخفضًا)).
وذكرت مسؤولة الصحة في كولومبيا بوني هنري، في بيان: ((هذا حدث نادر. نحن نجري تحقيقًا شاملًا لفهم مصدر التعرض هنا في كولومبيا البريطانية بشكل كامل)).
ينتشر فيروس إنفلونزا الطيور H5 على نطاق واسع بين الطيور البرية في جميع أنحاء العالم، ويتفشى بين الدواجن والأبقار الحلوب في الولايات المتحدة، مع ظهور العديد من الحالات البشرية مؤخرًا بين العاملين في مزارع الألبان والدواجن في الولايات المتحدة. ولم تظهر أي أدلة حتى الآن على انتقال الفيروس من شخص إلى آخر. ولكن العلماء قالوا إن حدوث ذلك قد يؤدي إلى انتشار جائحة عالمية.

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