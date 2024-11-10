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لا داعي لذهاب المعاق للمرور

11/10/2024 11:23:03 PM
(MENAFN- Al Watan) أحد ذوي الإعاقة الحركية أوقف سيارته في المكان المخصص لذوي الإعاقة في مقر عمله الذي يتوقف به يومياً منذ سنوات. في ذلك اليوم نسي وضع بطاقة وقوف التي تحمل علامة الإعاقة في مكان بارز بالمركبة، وأثناء ما كان في العمل حضر رجل المرور ولم يجد تلك البطاقة فأصدر بحق المعاق مخالفة وقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة عن طريق نظام ((باشر))، فاعترض المعاق عن طريق ((أبشر)) على المخالفة، وتأخر الرد على اعتراضه فذهب إلى مقر إدارة المرور بمنطقته، وبعد تحققهم من وجود بطاقة إعاقة لديه ألغوا المخالفة واحتاج الأمر ما يقارب أسبوعين حتى ألغيت المخالفة بما في ذلك من صعود ونزول وحركة كان يمكن تلافيها، وللعلم المركبة كانت في ملكية المعاق ومسجلة على رقم هويته الوطنية.
السؤال هنا أليس تطبيق ((توكلنا))- على سبيل المثال- يظهر رخصة سير المركبات وفي الوقت نفسه تظهر للمعاق بطاقة إعاقته في التطبيق، بمعنى أنها كلها مربوطة تقنياً من خلال الأنظمة الإلكترونية، أليس من الممكن ربط نظام ((باشر)) الذي يرصد رجل المرور المخالفات المرورية من خلاله بعد توثيقها بالصور، بأن تظهر لرجل المرور رسالة ترفض قبول رصد المخالفة كون رقم لوحة المركبة الذي تم إدخاله مربوطا برقم هوية لمعاق سواء أكان مالكاً لتلك المركبة أم مستخدماً لها.
ثم إن ظهور هذه الرسالة في تطبيق المخالفات الخاص برجال المرور يقلل من استغلال مواقف ذوي الإعاقة من قبل غير المعاقين، فلو وجد أحدهم بطاقة معاق ولو كان أحد أفراد أسرته وبقي يضعها على مركبته ويستغل تلك المواقف رغم عدم حاجته لها فإنه لن يتم كشفه إلا بمثل هذه الخطوة، التي تمكن رجل المرور من تفحص رقم أي لوحة يجدها في مواقف المعاقين، وإن لم يجدها مربوطة بسجل مدني لمعاق يمكنه التواصل مع صاحب المركبة ويطلب منه إثبات أن معه معاقاً أثناء توقفه في تلك المواقف حتى ولو كان يضع بطاقة للإعاقة على المركبة، فلا تعني بالضرورة أنه استخدم هذا الموقف بشكل نظامي ما لم يكن المعاق معه بالمركبة أثناء توقفها هذا، ونتج عن ذلك حرمان محتاج فعلي من الاستفادة من هذا الموقف.
فما دام أن الأمر بهذه البساطة نأمل من الإدارة العامة للمرور أن يتم هذا الربط مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ((سدايا)) وتطور نظام باشر بهذه الخطوة السهلة التي ستكون نتيجتها أنه ((لا داعي لذهاب المعاق للمرور)).

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