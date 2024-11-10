Monday, 11 November 2024 09:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النصر يستعيد لابورت

11/10/2024 11:23:02 PM
(MENAFN- Al Watan) بات مدافع النصر، الإسباني الدولي إيمريك لابورت جاهزا للمشاركة في التدريبات والمباريات، بعد غيابه عن مواجهة الرياض الأخيرة، بسبب وعكة صحية مفاجئة، وسيتم تجهيز اللاعب، خلال الأيام المقبلة، للمشاركة في موقعة القادسية في الجولة الـ11 للدوري، بعد التوقف في الدوري السعودي للمحترفين.
ويعتبر لابورت أحد عناصر النصر الأساسية في الموسم الجاري، إذ لعب 15 مباراة بكل البطولات، وتمكن من تسجيل 3 أهداف.

MENAFN10112024000089011017ID1108870655

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث