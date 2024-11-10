النصر يستعيد لابورت

(MENAFN
- Al Watan)
بات مدافع النصر، الإسباني الدولي إيمريك لابورت جاهزا للمشاركة في التدريبات والمباريات، بعد غيابه عن مواجهة الرياض الأخيرة، بسبب وعكة صحية مفاجئة، وسيتم تجهيز اللاعب، خلال الأيام المقبلة، للمشاركة في موقعة القادسية في الجولة الـ11 للدوري، بعد التوقف في الدوري
السعودي للمحترفين.
ويعتبر لابورت أحد عناصر النصر الأساسية في الموسم الجاري، إذ لعب 15 مباراة
بكل البطولات، وتمكن من تسجيل 3 أهداف.
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