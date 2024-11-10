بطولة إلكترونية عالمية بالرياض

بطولة إلكترونية عالمية بالرياض
التاريخ
11/10/2024 11:23:02 PM
(MENAFN
- Al Watan)
يستضيف الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية النسخة الـ16، لكأس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، خلال الفترة من الـ11 وحتى الـ19 من نوفمبر الجاري، بمشاركة 50 دولة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر من 100 فريق وطني، إضافة إلى أكثر من 650 لاعبًا مميزًا يتنافسون فيما بينهم، ضمن 6 بطولات عالمية متنوعة.
MENAFN10112024000089011017ID1108870654
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.