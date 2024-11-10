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بطولة إلكترونية عالمية بالرياض

11/10/2024 11:23:02 PM
(MENAFN- Al Watan) يستضيف الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية النسخة الـ16، لكأس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، خلال الفترة من الـ11 وحتى الـ19 من نوفمبر الجاري، بمشاركة 50 دولة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر من 100 فريق وطني، إضافة إلى أكثر من 650 لاعبًا مميزًا يتنافسون فيما بينهم، ضمن 6 بطولات عالمية متنوعة.

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