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انتصارات وإصابات

11/10/2024 11:23:02 PM
(MENAFN- Al Watan) رفضت الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين، أن تكون عادية وسجلت نفسها كواحدة من أعلى الجولات حضورا للانتصارات، إذ حضر الانتصار في جميع مبارياتها وغاب التعادل، كما أنها وضعت نفسها أكثر الجولات حتى الآن من حيث كثرة إصابات اللاعبين، إلا أنها شهدت تراجعا تهديفيا بتسجيلها 22 هدفا، وسجلت الجولة التاسعة 26 هدفا، وشهدت مواصلة الهلال تصدره للدوري، وسط ملاحقة الاتحاد له على بعد نقطة واحدة، وتواجد 3 حكام أجانب، وعزز مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميترو فيتش صدارته

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