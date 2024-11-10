انتصارات وإصابات

انتصارات وإصابات
التاريخ
11/10/2024 11:23:02 PM
(MENAFN
- Al Watan)
رفضت الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين، أن تكون عادية وسجلت نفسها كواحدة من أعلى الجولات حضورا للانتصارات، إذ حضر الانتصار في جميع مبارياتها وغاب التعادل، كما أنها وضعت نفسها أكثر الجولات حتى الآن من حيث كثرة إصابات اللاعبين، إلا أنها شهدت تراجعا تهديفيا بتسجيلها 22 هدفا، وسجلت الجولة التاسعة 26 هدفا، وشهدت مواصلة الهلال تصدره للدوري، وسط ملاحقة الاتحاد له على بعد نقطة واحدة، وتواجد 3 حكام أجانب، وعزز مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميترو فيتش صدارته
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