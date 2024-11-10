الاتحاد يتخلص من صداع مدافعه

(MENAFN
- Al Watan)
يبدو أن علاقة الاتحاد ولاعبه الإيطالي لويز فيليبي وصلت إلى نهايتها، نظرا لرغبة الطرفين في فك الارتباط بينهما بشكل ودي، خصوصا وأن مدرب العميد، الفرنسي لوران بلان استبعد اللاعب من حساباته، ولم يتم قيده ضمن قائمة النمور في دوري روشن السعودي للمحترفين، مما أثار اللغط خلال الأيام الماضية، وأن اللاعب تقدم بشكوى ضد ناديه، مما دفع الإدارة الاتحادية إلى البحث عن طريقة للتخلص منه، وهو ما يجري حاليا.
تسوية ودية
بينت مصادر، أن هناك تسوية تسير بين الاتحاد ومحترفه الإيطالي لويس فيليبي، لفسخ العقد عبر مخالصة مالية، وأن الطرفين يرغبان بفك الارتباط بحل مرض للجانبين، دون الاتجاه للاتحاد الدولي لكرة القدم ((FIFA))، وأن محامي اللاعب طلب من النادي إنهاء العلاقة في وقت سابق، إثر إسقاط اسمه من كشوفات الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين؛ خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وكان اللاعب قد تعرض لإصابة في بداية الموسم أبعدته عن حسابات المدرب الفرنسي لوران بلان، الذي يعتمد على المدافع البرتغالي دانييلو بيريرا، وكذلك الألباني ماريو ميتاي، وعبدالإله العمري، وسعد الموسى.
28 مباراة
شارك فيليبي أمام الخلود في الجولة الأولى لدوري روشن السعودي للمحترفين، وتحديدا في الـ24 من أغسطس الماضي، وخرج بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ، ومن حينها لم يشارك مع العميد في أي من مبارياته خصوصا في كأس خادم الحرمين الشريفين.
وخاض فيليبي ((27 عاما))، 28 مباراة بقميص الاتحاد منذ قدومه في السابع من سبتمبر 2023، بعقد يمتد لمدة 3 مواسم، لم يسجل خلالها أو يصنع أي أهداف، علما بأنه سبق أن مثل أندية لاتسيو وساليرنتينا الإيطاليين، وريال بيتيس الإسباني.
- 24 أغسطس شهد آخر مشاركات اللاعب مع العميد
- فيليبي تعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب لفترة
- لوران استبعد اللاعب من حساباته ومن قائمة الدوري
- الطرفان اتفقا على إنهاء العلاقة بشكل ودي
- 7 سبتمبر 2023 اللاعب وقع مع العميد لمدة 3 مواسم
- 28 مباراة شارك خلالها المدافع الإيطالي بقميص العميد
- اللاعب لم يصنع أو يسجل أي أهداف للنمور
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