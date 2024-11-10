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الاتحاد يتخلص من صداع مدافعه

11/10/2024 11:23:02 PM
(MENAFN- Al Watan) يبدو أن علاقة الاتحاد ولاعبه الإيطالي لويز فيليبي وصلت إلى نهايتها، نظرا لرغبة الطرفين في فك الارتباط بينهما بشكل ودي، خصوصا وأن مدرب العميد، الفرنسي لوران بلان استبعد اللاعب من حساباته، ولم يتم قيده ضمن قائمة النمور في دوري روشن السعودي للمحترفين، مما أثار اللغط خلال الأيام الماضية، وأن اللاعب تقدم بشكوى ضد ناديه، مما دفع الإدارة الاتحادية إلى البحث عن طريقة للتخلص منه، وهو ما يجري حاليا.
تسوية ودية
بينت مصادر، أن هناك تسوية تسير بين الاتحاد ومحترفه الإيطالي لويس فيليبي، لفسخ العقد عبر مخالصة مالية، وأن الطرفين يرغبان بفك الارتباط بحل مرض للجانبين، دون الاتجاه للاتحاد الدولي لكرة القدم ((FIFA))، وأن محامي اللاعب طلب من النادي إنهاء العلاقة في وقت سابق، إثر إسقاط اسمه من كشوفات الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين؛ خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وكان اللاعب قد تعرض لإصابة في بداية الموسم أبعدته عن حسابات المدرب الفرنسي لوران بلان، الذي يعتمد على المدافع البرتغالي دانييلو بيريرا، وكذلك الألباني ماريو ميتاي، وعبدالإله العمري، وسعد الموسى.
28 مباراة
شارك فيليبي أمام الخلود في الجولة الأولى لدوري روشن السعودي للمحترفين، وتحديدا في الـ24 من أغسطس الماضي، وخرج بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ، ومن حينها لم يشارك مع العميد في أي من مبارياته خصوصا في كأس خادم الحرمين الشريفين.
وخاض فيليبي ((27 عاما))، 28 مباراة بقميص الاتحاد منذ قدومه في السابع من سبتمبر 2023، بعقد يمتد لمدة 3 مواسم، لم يسجل خلالها أو يصنع أي أهداف، علما بأنه سبق أن مثل أندية لاتسيو وساليرنتينا الإيطاليين، وريال بيتيس الإسباني.
- 24 أغسطس شهد آخر مشاركات اللاعب مع العميد
- فيليبي تعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب لفترة
- لوران استبعد اللاعب من حساباته ومن قائمة الدوري
- الطرفان اتفقا على إنهاء العلاقة بشكل ودي
- 7 سبتمبر 2023 اللاعب وقع مع العميد لمدة 3 مواسم
- 28 مباراة شارك خلالها المدافع الإيطالي بقميص العميد
- اللاعب لم يصنع أو يسجل أي أهداف للنمور

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