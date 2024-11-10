هل يتجاوز الهلال العاصفة الرباعية

(MENAFN
- Al Watan)
تعرض الهلال لعدة ضربات متتالية في وقت قصير، رغم توهجه على مستوى البطولات المحلية والآسيوية، وشهدت 5 أيام فقط منذ مواجهة الاستقلال وحتى مباراة
الاتفاق 4 عواصف قوية، فهل ينجح الزعيم في تجاوزها أم أنها تؤثر على مسيرته خلال الفترة المقبلة.
إصابة نيمار
جاءت أولى الضربات التي تلقاها الهلال، عندما تعرض نيمار للإصابة مجددا أمام الاستقلال الإيراني، بعدما شارك بديلا على حساب عبد الله الحمدان ليخرج متأثرًا بالإصابة.
وحدث ذلك في ثاني مباراة يلعبها نيمار، بعد عودته من إصابة بالرباط الصليبي، تعرض لها في أكتوبر 2023، وأبعدته لمدة 369 يومًا.
وأعلن الهلال أن الفحوصات التي خضع لها نيمار أكدت تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية، لذا سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، يمتد لما بين 4 و6 أسابيع.
غياب نيفيز
سرعان ما تلقى الهلال ضربة جديدة باتضاح مدة غياب نجم وسطه البرتغالي، روبن نيفيز، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، وسيغيب حتى يناير المقبل، ما بين العلاج والتأهيل.
ضربة الدوسري
أفسد أيضا سالم الدوسري فرحة فريقه بالانتصار على الاتفاق بعد أن تعرض لإصابة قوية، وتأكد إصابته في مفصل القدم، وغيابه عن المباريات، لمدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.
صدام برتغالي
اشتعلت مشادة نارية بين مدرب الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، ومواطنه اللاعب جواو كانسيلو، خلال مواجهة الاتفاق.
وقرر جيسوس إخراج كانسيلو في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، والدفع بزميله خالد الغنام، وهو ما أغضب النجم البرتغالي، الذي انفجر بشدة في وجه مدربه، لتزداد مشاكل الهلال في فترة وجيزة.
- 4 عواصف تعرض لها الهلال خلال 5 أيام
- نيمار تعرض لإصابة جديدة
- الدوسري خرج مصابا في مفصل القدم
- غياب نيفيز وطول مدة علاجه
- صدام جيسوس وكانسيلو يزعج الهلاليين
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