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هل يتجاوز الهلال العاصفة الرباعية

11/10/2024 11:23:02 PM
(MENAFN- Al Watan) تعرض الهلال لعدة ضربات متتالية في وقت قصير، رغم توهجه على مستوى البطولات المحلية والآسيوية، وشهدت 5 أيام فقط منذ مواجهة الاستقلال وحتى مباراة الاتفاق 4 عواصف قوية، فهل ينجح الزعيم في تجاوزها أم أنها تؤثر على مسيرته خلال الفترة المقبلة.
إصابة نيمار
جاءت أولى الضربات التي تلقاها الهلال، عندما تعرض نيمار للإصابة مجددا أمام الاستقلال الإيراني، بعدما شارك بديلا على حساب عبد الله الحمدان ليخرج متأثرًا بالإصابة.
وحدث ذلك في ثاني مباراة يلعبها نيمار، بعد عودته من إصابة بالرباط الصليبي، تعرض لها في أكتوبر 2023، وأبعدته لمدة 369 يومًا.
وأعلن الهلال أن الفحوصات التي خضع لها نيمار أكدت تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية، لذا سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، يمتد لما بين 4 و6 أسابيع.
غياب نيفيز
سرعان ما تلقى الهلال ضربة جديدة باتضاح مدة غياب نجم وسطه البرتغالي، روبن نيفيز، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، وسيغيب حتى يناير المقبل، ما بين العلاج والتأهيل.
ضربة الدوسري
أفسد أيضا سالم الدوسري فرحة فريقه بالانتصار على الاتفاق بعد أن تعرض لإصابة قوية، وتأكد إصابته في مفصل القدم، وغيابه عن المباريات، لمدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.
صدام برتغالي
اشتعلت مشادة نارية بين مدرب الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، ومواطنه اللاعب جواو كانسيلو، خلال مواجهة الاتفاق.
وقرر جيسوس إخراج كانسيلو في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، والدفع بزميله خالد الغنام، وهو ما أغضب النجم البرتغالي، الذي انفجر بشدة في وجه مدربه، لتزداد مشاكل الهلال في فترة وجيزة.
- 4 عواصف تعرض لها الهلال خلال 5 أيام
- نيمار تعرض لإصابة جديدة
- الدوسري خرج مصابا في مفصل القدم
- غياب نيفيز وطول مدة علاجه
- صدام جيسوس وكانسيلو يزعج الهلاليين

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