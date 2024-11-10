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هل يحقق ترمب السلطة المطلقة

11/10/2024 11:23:02 PM
(MENAFN- Al Watan) حتى الآن لم يحسم أيٌّ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري المنافسة حول السيطرة على مجلس النواب الأمريكي خلال العامين المقبلين، رغم التقدم الحثيث للجمهوريين نحو الفوز بالأغلبية التي ستمنحهم السيطرة الكاملة على الحكومة الأمريكية، بعد فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة.
في صباح يوم السبت، كان الحزب بحاجة إلى حفنة من المقاعد للوصول إلى الـ 218 مقعداً اللازمة للسيطرة على الغرفة السفلى من الكونغرس، وذلك بعد السيطرة على الغرفة العليا أو مجلس الشيوخ.
ويعني هذا أن الرئيس المنتخب، ترمب، سوف يتمتع بسلطة كبيرة لتنفيذ أجندته السياسية بعد أن يؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير 2025.
السيطرة على مجلس النواب
إن السيطرة على مجلس النواب تمنح الحزب سلطة بدء تشريعات الإنفاق وإطلاق إجراءات عزل المسؤولين. في ظل حكم ترمب، قد يتمكن الحزب الجمهوري الموحد من تمرير تخفيضات ضريبية وفرض تدابير لمراقبة الحدود بسهولة أكبر.
ويراقب الديمقراطيون عن كثب 5 مقاعد في كاليفورنيا يرون أنها حاسمة لاستعادة مجلس النواب.
منافسة قوية
يأمل المتنافسون الديمقراطيون في هزيمة الجمهوريين الحاليين وتحويل المقاعد إلى اللون الأزرق، لكن استطلاعات الرأي أظهرت أن شاغلي هذه المقاعد الحاليين يتمسكون بمقاعدهم بهامش ضيق.
وتشهد أريزونا سباقاً محموماً بين الجمهوريين والديمقراطيين لحسم هذه الولاية المتأرجحة.
يبدو أن الجمهوري، خوان سيسكوماني، متقارب مع منافسته الديمقراطية كيرستن إنجل، في الدائرة السادسة الواقعة في الزاوية الجنوبية الشرقية من ولاية أريزونا.
في الدائرة الأولى في أريزونا، يتقدم ديفيد شوايكرت قليلاً على منافسه الديمقراطي أميش شاه. تغطي هذه الدائرة مقاطعة ماريكوبا الشمالية الشرقية، خارج فينيكس.
ولاية مين: الديمقراطي يتطلع إلى الدفاع عن مقعده في سباق محتدم
يحاول عضو الكونجرس الديمقراطي جاريد جولدن صد التحدي الذي يواجهه من الجمهوري أوستن ثيرياولت.
ويسعى الديمقراطيون إلى الاحتفاظ بمقعد واحد في الدائرة التاسعة للكونجرس في ولاية أوهايو، والتي تضم توليدو في شمال الولاية. وتتقدم النائبة الديمقراطية الحالية مارسي كابتور، التي دخلت الكونجرس منذ عام 1983، بفارق ضئيل في السباق ضد منافسها الجمهوري ديريك ميرين.

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