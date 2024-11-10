استبدال نافورة تريفي الشهيرة بحوض تمنيات

(MENAFN
- Al Watan)
استبدلت سلطات مدينة روما نافورة تريفي الشهيرة، التي يقال إنها تدر أكثر من 3200 دولار يوميا من العملات التي يرميها السياح فيها، بحوض تمنيات مؤقت.
وتم تجفيف المياه وتسييج الموقع الخلاب، الشهر الماضي، من أجل أعمال التجديد، وهي خطوة نحو فرض رسوم على حوالي 4 ملايين زائر للموقع سنويا للوصول إلى الموقع التاريخي.
وقال مسؤول السياحة أليساندرو أونوراتو: ((يتعين علينا أن نتجنب، وخاصة في مدينة فنية هشة مثل روما، أن يتسبب عدد كبير للغاية من السياح في إلحاق الضرر بالتجربة السياحية، وإلحاق الضرر بالمدينة))، موضحا الحاجة إلى الرسوم المخطط لها والتي تبلغ نحو 2 دولار.
مضيفا: ((نحن بحاجة إلى حماية أمرين، ألا يتعرض السياح للفوضى، وأن يتمكن المواطنون من الاستمرار في العيش بسلام)).
وبات بإمكان الزوار حاليا التجمع على جسر مؤقت يمتد فوق الموقع، قبل رمي العملات المعدنية في الحوض الذي وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ((القبيح)).
وبمجرد الانتهاء من العمل، سيتم طلب الحجز المسبق للحصول على أفضل مناطق المشاهدة. وستكون هذه المحاولة الأولى لتنظيم المنطقة منذ بناء النافورة في عام 1732.
MENAFN10112024000089011017ID1108870649
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.