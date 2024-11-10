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استبدال نافورة تريفي الشهيرة بحوض تمنيات

11/10/2024 11:23:01 PM
(MENAFN- Al Watan) استبدلت سلطات مدينة روما نافورة تريفي الشهيرة، التي يقال إنها تدر أكثر من 3200 دولار يوميا من العملات التي يرميها السياح فيها، بحوض تمنيات مؤقت.
وتم تجفيف المياه وتسييج الموقع الخلاب، الشهر الماضي، من أجل أعمال التجديد، وهي خطوة نحو فرض رسوم على حوالي 4 ملايين زائر للموقع سنويا للوصول إلى الموقع التاريخي.
وقال مسؤول السياحة أليساندرو أونوراتو: ((يتعين علينا أن نتجنب، وخاصة في مدينة فنية هشة مثل روما، أن يتسبب عدد كبير للغاية من السياح في إلحاق الضرر بالتجربة السياحية، وإلحاق الضرر بالمدينة))، موضحا الحاجة إلى الرسوم المخطط لها والتي تبلغ نحو 2 دولار.
مضيفا: ((نحن بحاجة إلى حماية أمرين، ألا يتعرض السياح للفوضى، وأن يتمكن المواطنون من الاستمرار في العيش بسلام)).
وبات بإمكان الزوار حاليا التجمع على جسر مؤقت يمتد فوق الموقع، قبل رمي العملات المعدنية في الحوض الذي وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ((القبيح)).
وبمجرد الانتهاء من العمل، سيتم طلب الحجز المسبق للحصول على أفضل مناطق المشاهدة. وستكون هذه المحاولة الأولى لتنظيم المنطقة منذ بناء النافورة في عام 1732.

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