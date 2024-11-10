22.819 راكبا يستخدمون القطارات يوميا للتنقل بين المدن

(MENAFN
- Al Watan)
يستخدم 22.819 راكبا يوميا القطارات في المملكة للتنقل بين المدن عبر 3 محطات قطارات تتمثل في قطار
الشمال والذي ينطلق من الرياض مرورًا بمنطقة القصيم وحائل إلى منطقة الجوف وصولاً إلى الحدود الشمالية، ويربط عدة مدن ومراكز، وقطار الشرق ويربط بين الرياض والدمام مرورًا بعدة مدن في المنطقة الشرقية مثل الأحساء وبقيق، بالإضافة لقطار الحرمين ويربط بين مكة المكرمة، جدة، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمدينة المنورة. ويعمل كوسيلة نقل
حديثة وسريعة للحجاج والمعتمرين، مع محطات حديثة مجهزة بتقنيات متقدمة.
وأظهرت قراء ((الوطن)) لبيانات حديثة للهيئة العامة للإحصاء بأن قطار الحرمين شكل اكبر نسبة من الركاب الذين يستخدمون القطارات للانتقال بين المدن وبحوالي ثلاث ارباع الركاب. تطور النقل بالقطارات
وتظهر البيانات تطور قطاع النقل بالقطارات بين المدن في المملكة خلال الفترة من 2018 إلى 2023، حيث ارتفع إجمالي عدد الركاب ليصل إلى 8.329.190 راكبًا. ويأتي هذا التطور في إطار الجهود الرامية لتعزيز النقل العام وتسهيل حركة الأفراد بين مختلف مناطق المملكة، وقد سجل سجل قطار الشمال زيادة ملحوظة في عدد الركاب بنسبة 130%، حيث ارتفع عدد الركاب من 335.323 في عام 2018 إلى 769.738 في عام 2023، وتأتي هذه الزيادة نتيجة لتحسين خدمات القطار وتطوير بنيته التحتية، بالإضافة لزيادة الرحلات بين المحطات، في المقابل، شهد قطار الشرق انخفاضًا في عدد الركاب بنسبة 21%، إذ تراجع العدد من 1.715.314 في عام 2018 إلى 1.358.653 في عام 2023، أما قطار الحرمين السريع فقد حقق قفزة كبيرة في عدد الركاب بنسبة 4281%، حيث ارتفع العدد من 141.537 في عام 2018 إلى 6.200.779 في عام 2023 ويعود هذا النمو الاستثنائي إلى الدور الحيوي للقطار في تسهيل تنقل الحجاج والمعتمرين، وكذلك السكان بين المدن المقدسة. أبرز المحطات
في عام 2023 بلغ إجمالي عدد الركاب بين المدن 8.329.190 راكبًا، حوالي ثلاث أرباعهم استخدموا قطار الحرمين السريع وبنسبة 74.5%، حيث استفاد من الرحلات 6.200.799 راكبًا خلال العام الماضي، تلاه في عدد الركاب قطار الشرق الذي استخدمه 1.358.653 راكبا خلال عام يمثلون ما نسبته 16.3% من الركاب، ثم قطار الشمال الذي بغ عدد ركابه خلال عام 769.738 راكبا يمثلون ما نسبته 9.2%. عدد الرحلات
بلغ مجموع الرحلات بين المدن في عام 2023 ما مجموعه 31.652 رحلة توزعت بين قطار الحرمين السريع بعدد 24.533 رحلة تمثل ما نسبته 77.5%، وقطار الشرق بعدد 4.887 رحلة تمثل ما نسبته 15.4%، وقطار الشمال 2.232 رحلة، بنسبة 7.1% من مجموع الرحلات. عدد ركاب القطارات بين المدن بين 2018-2023 ونسبة التغيير:
قطار الشمال= 130%
2018= 335.323
2023= 769.738
قطار الشرق= - 21%
2018= 1.715.314
2023= 1.358.653
قطار الحرمين السريع= 4281%
2018= 141.537
2023= 6.200.779 عدد الرحلات والركاب خلال 2023 ونسبة كل قطار:
عدد الركاب بين المدن:
قطار الشمال= 769.738= 9.2%
قطار الشرق= 1.358.653 = 16.3%
قطار الحرمين السريع= 6.200.799= 74. 5%
المجموع للركاب بين المدن= 8.329.190 عدد الرحلات بين المدن ونسبة كل قطار =
قطار الشمال= 2.232= 7.1%
قطار الشرق= 4.887= 15.4%
قطار الحرمين السريع= 24.533= 77.5%
مجموع الرحلات بين المدن= 31.652
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